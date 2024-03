France : Karim Zéribi lance le Conseil mondial de la diaspora algérienne

L’ancien eurodéputé et conseiller du ministre de l’Intérieur français, Karim Zéribi a, récemment, proposé la création d’une instance qui réunira les compétences algériennes établies dans le monde entier. Il a proposé la création du Conseil mondial de la diaspora algérienne.

L’idée a été annoncée par Karim Zéribi Lui-même, via un post sur les réseaux sociaux. Où il suggère, par cette initiative, de rassembler les compétences algériennes et de renforcer les liens entre l’Algérie et sa diaspora.

Naissance du Conseil mondial de la diaspora algérienne à Paris

Le Conseil mondial de la diaspora a vu le jour, le vendredi 8 mars dernier, à Paris. L’instance a été lancée avec succès par Karim Zéribi et plus de 400 Algériens, de nationalités française, européenne ou américaine, ont assisté au lancement officiel du CMDA.

En cette occasion, Zéribi a déclaré « Les Français d’origine algérienne sont présents dans les domaines de la politique, de la médecine, de l’ingénierie, du droit et de l’entrepreneuriat. Mais ils sont les moins organisés et les moins influents dans les politiques de France et d’Europe par rapport aux autres communautés immigrées. » et d’ajouter « il faut donc les rassembler et coordonner leur travail pour le bénéfice de l’Algérie et des pays dans lesquels ils sont implantés. »

Par ailleurs, le Conseil mondial de la diaspora algérienne se définit comme un lieu de connexion entre les Algériens établis dans les quatre coins du monde. En effet, il accompagnera le retour des Algériens dans leur pays d’origine pour y investir et de prendre part au développement de leur pays. Rappelons, l’idée de créer cette instance est née lors d’une émission de télévision à Alger, une rencontre qui a réuni l’ex-eurodéputé et le député de l’immigration Mohamed Henni.

À LIRE AUSSI :

>> Karim Zéribi propose l’idée de créer un Conseil Mondial de la Diaspora Algérienne

>> France : Hana Ghezzar dépose plainte contre Marion Maréchal Le Pen