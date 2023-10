France : Karim Zéribi défend la Palestine sur TPMP, Cyril Hanouna agacé le recadre

La confrontation enflammée qui a eu lieu le sixième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, dans l’émission « Touche pas à mon poste ! » de Cyril Hanouna, a donné lieu à un échange d’opinions tendu entre deux personnalités bien connues, Franck Tapiro ancien disciple du publicitaire Jacques Séguéla et Karim Zéribi ancien député européen écologiste. Au cœur du débat, la manière dont les médias traitent le conflit au Moyen-Orient et les positions des invités face à cette question brûlante.

Pour introduire la séquence, Cyril Hanouna a diffusé les propos de Karim Zéribi, exprimés la veille sur Radio Alger chaîne 3. Il a dénoncé la tragique réalité selon laquelle une vie palestinienne semble valoir moins qu’une vie israélienne. Il a également pointé du doigt la situation précaire des Palestiniens à Gaza, enfermés dans une prison à ciel ouvert, privés de leurs droits fondamentaux. Karim Zéribi s’est insurgé contre la manière dont les médias semblent ignorer cette réalité alarmante.

Karim Zéribi pointé du doigt par Franck Tapiro

De retour sur le plateau, Franck Tapiro a vivement reproché à Karim Zéribi de ne pas avoir condamné fermement l’attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Il a exprimé sa déception envers Karim, soulignant son absence de compassion pour les victimes de toutes origines. Franck Tapiro a utilisé une anaphore pour renforcer son message, interpellant directement Karim Zéribi.

Franck Tapiro a rappelé une interview de Karim Zéribi dans laquelle ce dernier avait exprimé sa tristesse face aux pertes en vies civiles, tant palestiniennes qu’israéliennes. Néanmoins, Franck Tapiro a insisté sur la nécessité de condamner clairement la barbarie touchant les civils israéliens. Il a souligné le contraste dans la condamnation entre les actes de violence de part et d’autre du conflit.

Il est à noter que l’armée israélienne a ordonné l’évacuation d’un million de personnes dans le nord de la bande de Gaza, en réponse à la riposte disproportionnée qui a causé des milliers de morts et le déplacement de 260 000 Palestiniens, selon les informations de « Le Monde » datant du 13 octobre 2023.

Isolé sur la plateau de TPMP, Karim Zéribi en colère

Karim Zéribi, isolé sur le plateau, a ensuite abordé ce qu’il a qualifié de « deuxième scandale », à savoir l’ignorance des causes profondes du conflit. Il a rappelé que le peuple palestinien subissait la colonisation de ses terres depuis 56 ans, avec des meurtres d’enfants et des expropriations. Il a dénoncé le manque d’indignation face aux 5 500 morts palestiniens en dix ans. Karim Zéribi a mis en avant le caractère inéquitable de cette indignation à géométrie variable.

Cyril Hanouna a exprimé son agacement face à la longueur des monologues de Karim Zéribi, lui demandant de faire preuve de concision. Karim Zéribi a réagi en soulignant l’importance de débattre sérieusement de la question, rejetant l’accusation de vouloir être réducteur.

La discussion s’est tendue, notamment lorsque Jacques Cardoze a évoqué la création du Hamas par Netanyahu, et lorsque Géraldine Maillet a interrogé Karim Zéribi sur le manque de condamnation du Hamas par l’Algérie. Ces échanges animés ont laissé peu de place à la nuance, suscitant des tensions sur le plateau.

Cyril Hanouna a souligné que le timing de Karim Zéribi était inopportun, exprimant ses préoccupations quant à la tournure du débat. Karim Zéribi, sous pression, a répliqué en demandant à Franck Tapiro de ne pas l’interrompre, regrettant d’avoir accepté de participer à l’émission qu’il qualifiait de « traquenard ».