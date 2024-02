France : Just Riadh victime d’un home-jacking et agressé au couteau dit avoir « la haine »

L’influenceur franco-algérien Just Riadh, suivi par plus de 13 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a été victime d’un home-jacking dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de ses parents à Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne).

L’intrusion violente s’est déroulée vers 2 heures du matin. Trois malfaiteurs armés d’un couteau, encore inconnus, ont surpris Just Riadh, sa femme et son frère. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite avec trois téléphones portables, deux montres Rolex d’une valeur de 20 000 euros et 1 000 euros en espèces.

Riadh Belaïche, de son vrai nom, est né à Sidi Bel Abbès et a immigré en France avec ses parents à l’âge de 8 ans. Sa célébrité sur les réseaux sociaux lui a ouvert les portes du cinéma, où il a récemment interprété le rôle du chef pâtissier français Yazid Ichemrahen dans le film « À la belle étoile« .

Les signes de richesse exhibés sur les réseaux sociaux à l’origine de ces home-jackings ?

Le récent home-jacking subi par l’influenceur Just Riadh n’est pas un cas isolé, mais plutôt le dernier épisode d’une série d’attaques visant les personnalités publiques en France.

Riadh sort enfin de son silence et s’exprime à travers une story Instagram. Il déclare : « Certains diront que c’est le prix de la notoriété ou autre, mais rien ne peut justifier ou atténuer ça ». Il ajoute : « J’ai tellement la haine contre les trois personnes responsables de cet acte ».

Cette vague de criminalité met en lumière une tendance inquiétante, notamment dans la région parisienne. Après la chanteuse Vitaa, le gardien du PSG Alexandre Letellier, ainsi que l’animateur de radio Bruno Guillon, c’est au tour de Just Riadh d’être la cible de ces agressions violentes.

Les statistiques de la préfecture de police sont éloquentes : de janvier à novembre 2023, pas moins de 288 home-jackings ont été recensés dans Paris et sa proche banlieue. Ces attaques ciblent principalement les personnalités publiques.

Les raisons de cette recrudescence de violence sont multiples. Les signes ostentatoires de richesse exposés sur les réseaux sociaux, tels que les montres de luxe ou les sacs haut de gamme, attirent particulièrement l’attention des cambrioleurs. Ces derniers n’hésitent pas à s’introduire chez leurs victimes pour s’emparer de ces objets de valeur lors de l’effraction.