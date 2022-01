France : jugée raciste, « Devenez Fatima », une pub qui ne passe pas

Malgré les explications fournies par l’entreprise derrière cette publicité, cette dernière reste décriée de partout. Immigrés, communistes et féministes, mais aussi internautes indignés, la publicité a fait réagir plus d’un, et pour cause deux mots « Devenez Fatima », pour inciter les jeunes femmes à devenir « une auxiliaire de vie à domicile qui peut se dédier à Simone et André ».

Il s’agit d’une publicité pour l’entreprise d’aide à domicile « Petit-Fils » dont le métier est d’aider les personnes âgées dépendantes à rester à leur domicile. Cette entreprise a également créé des affiches avec les nom de Catherine, Maria et Christophe, mais celui de Fatima ne passe pas chez certains.

La polémique enfle

Pour les élus du Parti Communiste Français, (PCF section de Lyon), « Cette publicité aux relents colonialistes qui stigmatise nos concitoyens d’origine maghrébine est inacceptable. Nous exigeons son retrait immédiat de nos rues« , lit-on sur un communiqué du parti.

Les députés de l’extrême gauche estiment que « l‘entreprise d’aide à domicile avait mille manières de présenter son activité, elle a choisi de le faire en invoquant une image sombre et que nous espérions révolue de notre histoire« . Et d’ajouter que « Les immigrés, leurs enfants et leurs petits-enfants ne sont pas en France pour servir, à moindre coût. Ils sont la France ! Ils sont notre France qui ne catégorise pas ses enfants par leur couleur ou leur nom. Nous ne tolérerons aucun message qui en diffuse l’idée inverse, et agresse des milliers des nôtres« .

Les communistes ne sont pas les seuls à négativement commenter cette publicité. Wassila Tamzalin écrivaine féministe, réagit elle aussi, elle s’exclame sur les réseaux sociaux « Ah le joli temps des colonies ! », et estime que « l’imaginaire collectif colonial à la vie dure et cette affiche jette un éclairage violent sur le déni et le révisionnisme à l’œuvre dans les réponses faites en général (toutes tendances politiques confondues) aux attentes d’une énonciation et dénonciation de la colonisation ».

L’entreprise se défend

L’entreprise derrière cette pub quant à elle se défend. Dans un communiqué en réaction à la polémique, elle explique que « les 4 prénoms les plus fréquents dans nos agences sont Catherine, Maria, Fatima et Christophe. Nous sommes fiers de la diversité de nos auxiliaires de vie. Nous sommes multiculturels et nous l’assumons« .

L’entreprise d’aide à domicile « Petit-Fils » « dénonce toute forme de racisme, de discrimination ou de récupération politique d’une campagne de publicité qui a pour vocation de mettre en lumière ces femmes, ces hommes et ce secteur qui ont besoin de reconnaissance et d’être revalorisés« .