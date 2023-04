France / joueurs algériens : Galtier fait face à de graves accusations de racisme

Le journaliste français Romain Molina a lâché une bombe à propos de l’entraineur Christophe Galtier. En effet, il a dénoncé le racisme du technicien français de 56 ans lorsqu’il entrainait l’OGC Nice la saison écoulée.

L’entraineur du PSG Christophe Galtier est au cœur d’un grand scandale de racisme. Le journaliste français Romain Molina, connu pour ses informations crédibles, vient de lever le voile sur la très intrigante embrouille entre le coach et Julien Fournier, ex-directeur sportif des Aiglons.

En effet, le journaliste en question a publié une vidéo dans laquelle il a montré le mail envoyé par Fournier au conseiller du propriétaire du club, Dave Brailsfolde. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a lâché une bombe à propos du racisme du technicien français de 56 ans. Ce dernier, serait plaint du grand nombre des joueurs musulmans et les noirs dans son effectif, les Algérien en particulier.

« Il m’a dit qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe (…) hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs (…) Il m’a dit : vous avez bâti une équipe de racailles. Il n’y a que des noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi… J’ai indiqué à monsieur John Valovic-Galtier que j’étais scandalisé par ses propos et lui ai demandé de quitter immédiatement mon bureau ». Lit-on, entre autres, dans le mail envoyé par Fournier à Brailsfolde.

Galtier ne voulait pas des joueurs algériens dans son équipe

Dans le mail envoyé au responsable du club niçois, Julien Fournier a dénoncé l’envie de Christophe Galtier de se débarrasser de tous les joueurs noir et ceux de confession musulmane. Les Algériens Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Amine Gouiri en faisaient partie.

«Il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans et notamment faire partir Tobido, Atal, Boudaoui, Gouiri et Lemina.» Dans le sens des recrues, le technicien aurait refusé le défenseur central Ozan Kabak au motif qu’il était turc et donc musulman.

Ce n’est pas tout. Galtier aurait reproché à Fournier d’avoir fait signer durant le mercato d’hiver l’international algérien Billal Brahimi, qui «se rajoute à la liste des joueurs qui suivent le ramadan le jour de match».

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le coach du PSG n’a pas encore répondu aux accusations de l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice. Une chose est sûre : les conséquences risquent d’être lourdes pour le coach du Paris Saint-Germain, déjà fortement fragilisé.

