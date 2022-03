France : Jadot qualifie Zemmour de « candidat de l’Algérie française »

Plus que trois semaines séparent les Français de l’élection présidentielle prévue en avril prochain. Avec l’approche du scrutin présidentiel, les débats entre les différents candidats s’enchaînent et les tensions montent d’un cran sur les plateaux de télévisions et sur les réseaux sociaux.

Ce fut d’ailleurs le cas sur le plateau de l’émission Élysée 2022, diffusée sur la chaîne France 2 ce jeudi 17 mars, quand le débat opposant l’invité principal de l’émission, candidat de l’extrême-droite, le controversé Eric Zemmour, au candidat des Verts, l’écologiste Yannick Jadot, s’est transformé en « gros clash » animé par des échanges très violents entre les deux candidats à cause de leurs positions opposées et leurs avis divergents.

Lors de ce face à face de 20 minutes, les deux candidats à la présidentielle devaient débattre de différents sujets d’actualité, principalement la question portant sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine et celle portant sur l’immigration et l’Union Européenne.

Cependant, les discussions sont sorties de leur contexte et les deux rivaux se sont livrés à leurs désaccords sur fond d’insultes inaudibles, notamment quand Yannick Jadot a déclaré que « Zemmour était le candidat de la France qui perd », et qu’il était « le candidat de l’Algérie française ». « Vous êtes le candidat de l’Algérie française », a-t-il lancé à son rival de l’extrême-droite.

Cette attaque intervient suite aux déclarations de Zemmour qui n’a pas manqué de rappeler que Jadot l’avait traité de « juif de service » et de « collabo des islamo-gauchistes ». « Vous avez montré là votre vrai visage : celui d’un raciste, mais aussi d’un allié des islamistes », a déclaré Zemmour.

Le ton monte entre Zemmour et Jadot

En évoquant le thème principal du débat, à savoir le conflit ukrainien, la tension est montée entre Zemmour et Jadot, particulièrement quand le candidat écologiste n’a pas hésité à qualifier le Président russe, Vladimir Poutine, « de criminelle de guerre » en reprenant les mots du Président américain, Joe Biden. Dans ce même contexte, Yannick Jadot a accusé son rival de l’extrême-droite « de servir la soupe à Poutine ».

« Vous passez pour le grand moraliste et le donneur de leçon, mais c’est une habitude avec les verts. Vous allez faire la guerre à la Russie ? Donc rangez vos leçons de morale qui ne valent rien », a répondu Eric Zemmour avec son humeur rieuse habituelle.

Très vite, le débat s’est orienté vers un fond historique évoquant le Général de Gaulle, Hitler et le maréchal Pétain. En effet, Zemmour s’est revendiqué, une nouvelle fois, dans la ligne du Général de Gaulle pour justifier son optique de dialogue avec Poutine.

Seulement, Yannick Jadot n’a pas mâché ses mots et a envenimé le débat en ripostant : « Depuis le temps que tout le monde le cite, le Général de Gaulle a dû se retourner un paquet de fois dans sa tombe. Je pense qu’avec vous, il (de Gaulle) hurle ! L’Europe que vous portez, c’est celle de Pétain et Hitler à Montoire, celle de la capitulation. Vous préférez innocenter Pétain plutôt que l’Europe ».

L’animatrice de l’émission, Léa Salamé, a tenté, à plusieurs reprises, de recentrer le débat sur l’Europe, mais en vain. La journaliste a rappelé les deux politiciens que ce n’était pas « le deal » et qu’il était question « de parler de l’Union Européenne », rajoutant que « c’est bien dommage pour les téléspectateurs qui regardent l’émission » d’assister à un échange aussi violent.

Avant la fin du débat, les deux candidats ont trouvé l’occasion pour se renvoyer leurs condamnations respectives, à savoir, atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation pour Jadot et incitation à la haine raciale pour Zemmour. Il convient toutefois de rappeler qu’Eric Zemmour est également impliqué dans un scandale d’agression sexuelle.