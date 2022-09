France : ivre et violent, un Algérien menace de gazer les riverains

Les faits de délinquance commis par des ressortissants algériens établis en France se sont multipliés ces derniers temps. En effet, c’est pratiquement chaque jour, qu’on rencontre une nouvelle histoire sur la toile et les réseaux sociaux.

Agression et recours à la violence, vols et affaires de drogues et de stupéfiants, le résultat est le même, des mois, voire des années de prison. Et dans certains cas, une expulsion et interdiction du territoire français. Voilà à quoi ressemble, le sort de certains sans papiers algériens en France.

Il menaçait de gazer les riverains, un Algérien arrêté en France

En état d’ivresse et en possession d’un couteau, un sans papiers algérien s’en prenait à tout le monde au centre-ville de Lannion, le mercredi 31 août dernier. Suite à un tel comportement, les services de l’ordre sont intervenus pour arrêter l’Algérien en question et le mettre en garde à vue.

Par ailleurs, Poilbout, un commandant du commissariat de police, a fait savoir que ce sans papiers voulait gazer tout le monde. Et ce par le biais d’une bombe lacrymogène en sa possession. Il s’agit de ce qu’a rapporté le média français actu.fr.

Présentant une alcoolémie de 2 g, l’Algérien de 31 ans fera l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à sortie d’une assignation à résidence à Lannion. Avec cette décision avisée par les services d’éloignement de la préfecture, ce sans papiers est contraint d’une obligation de pointer.

Un autre Algérien tombe face à la justice en France

La semaine dernière, nous avons partagé avec vous l’histoire d’un autre Algérien âgé de 41 ans. Sous les effets d’alcool, ce quadragénaire a été arrêté après avoir insulté des agents de police. Mais aussi des aides-soignants chargés de soigner ses blessures suite à une bagarre.

En effet, suite à ses propos et son comportement inapproprié, les force de l’ordre ont fini par l’arrêter. Après vérification, il s’est avéré que cette personne est très connu chez la police de la région de Cherbourg. Notamment, pour recours à la violence et affaire de stupéfiants.