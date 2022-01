France : interdit du territoire et sans permis, un Algérien écroué

Il arrive que certaines personnes, à force de voir leurs chances de réussir sous d’autres cieux s’évanouir, transforment leur vie en un véritable enfer morne et bandé d’ennuis. C’est le cas de cet Algérien, qui, assigné à résidence, n’a pas hésité à entortiller sa situation déjà compliquée.

Vivant depuis 3 ans en France, un Algérien soumis déjà à une interdiction définitive du territoire, a été arrêté, le 7 janvier dernier, alors qu’il conduisait une voiture sans permis et sans assurance. De quoi saupoudrer d’une couche d’ennui la vie de ce ressortissant maladroit.

Plusieurs charges retenues contre cet Algérien

Ce 7 janvier, peu avant minuit, au volant d’une Laguna, ce ressortissant algérien brûle la priorité à une patrouille de police, rapporte le média français, L’Indépendant. Le mis en cause, conduisant à une vitesse excessive a interpellé les policiers qui « lui font aussitôt signe de s’arrêter ».

Cependant, au lieu d’obéir, il accélère encore traversant plusieurs quartiers avant de percuter une voiture de stationnement qu’il l’oblige à s’arrêter. Il sort ensuite de la voiture et tente de fuir à pied, mais la police le rattrape.

Ne comprenant pas la raison de ce comportement, les agents de police l’interroge et le fouille. Ils s’aperçoivent que le jeune algérien « est clandestin et conduit sans permis, ni assurance ». « Trois jours plus tard, il est déjà présenté à ses juges en comparution immédiate« , souligne la même source.

Le mis en cause explique alors qu’il avait acheté la voiture la veille pour 320 €. « En attendant son expulsion, il était assigné à résidence, chez des amis qui l’hébergent. Obligation qu’il n’a manifestement pas respectée ».

« Sa conduite est ahurissante! Il a failli renverser 3 ou 4 personnes. Il a franchi des stops, des feux rouges. Il a percuté un véhicule qui en a embouti un autre. Et il a déjà été condamné sous un allias ! », assène le procureur.

Ce dernier réclame 15 mois de prison ferme. « Il a signé l’assignation à résidence sans bénéficier d’un interprète, plaide Me Maïga. Il n’avait pas compris. Il espérait une vie meilleure qu’il n’a pas trouvée, il veut maintenant rentrer en Algérie ». Il ne pourra le faire que d’ici 15 mois. Période qu’il passera en prison », conclut la même source.