France : Inoxtag et Lena Situations parmi les nouvelles idoles des 18–24 ans

Le sondage « à quoi rêvent les jeunes femmes ?« , réalisé par TF1 et Elle, révèle que le youtubeur Inoxtag et l’influenceuse Lena situations sont considérés comme les nouvelles idoles de la tranche d’âge des 18-24 ans en France.

Ce sondage a été réalisé du 27 juin au 1ᵉʳ juillet, et dévoilé en date du 8 octobre 2025, auprès d’un échantillon représentatif de 1514 personnes de 18 à 74 ans, incluant un échantillon spécifique de 358 personnes âgées de 18 à 24 ans.

Selon les résultats du sondage « à quoi rêvent les jeunes femmes ?« , Inoxtag, aventurier dans l’âme, et Lena situations, star des réseaux sociaux, font partie de ces personnalités pour lesquelles craquent les jeunes Françaises (18-24 ans).

🟢 À LIRE AUSSI : Imane Khelif au front row 5 étoiles du défilé CHANEL: la boxeuse rayonne à la Fashion Week de Paris



Inoxtag devance Omar Sy sur le podium des personnalités masculines qui cartonnent en France

Les jeunes femmes interrogées ont établi leur classement des personnalités masculines préférées parmi une liste de 50 noms. Le Youtubeur d’origine algérienne Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, arrive en tête (22%) notamment grâce à l’impact de son film « Kaizen » sur son ascension de l’Everest en 2024.

Inoxtag est un créateur devenu une figure majeure sur YouTube et les réseaux sociaux. Initialement connu pour ses vidéos de divertissement et de gaming, il a opéré un tournant en se lançant des défis ambitieux, marquant l’année 2024 avec son film « Kaizen ».

Le vidéaste est suivi de près par l’acteur Omar Sy (21%) déjà connu comme personnalité préférée des Français. Le podium est complété par un autre youtubeur, Squeezie (17%), fort de ses 19 millions d’abonnés. Le rappeur Jul et l’acteur Pierre Niney figurent également parmi les favoris.

Lena Situations parmi les personnalités préférées des Françaises

Concernant les personnalités féminines préférées, une dynamique similaire est observée. L’actrice américaine Zendaya, connue pour ses rôles dans Euphoria et la Saga Spider-Man, se hisse en première position (27%), suivie de très près par l’influenceuse d’origine algérienne Lena Mahfouf, alias Lena Situations (25%).

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Lena Mahfouf est une vidéaste web, influenceuse et entrepreneuse d’origine algérienne, devenue une référence incontournable pour la jeunesse. Diplômée d’une école de marketing de la mode, elle a bâti sa notoriété grâce à ses vlogs authentiques, dont les célèbres vlogs d’août, et ses contenus sur le style de vie et la mode, partageant avec sa communauté son mantra positif : « toujours plus ».

Par ailleurs, la chanteuse Rihanna et l’actrice française Adèle Exarchopoulos se retrouvent à égalité (24 %), complétant le podium avec la chanteuse américaine Beyoncé (18%).

🟢 À LIRE AUSSI : Soolking en tête, Khaled sur le podium : voici les stars nord-africaines qui cartonnent en France