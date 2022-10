France : impliqué dans un trafic de drogues, un Algérien risque gros

Le trafic de stupéfiants touche toutes les régions du monde, y compris en France. Les criminels ne cessent d’inventer de nouvelles méthodes pour dissimiler ces stupéfiants, et de nouvelles drogues de synthèse sont régulièrement produites, ce qui complique leur détection par les services concernés.

Dans ce même sillage, les éléments de police de Cahors, commune de France, ont interpelé, le 18 septembre dernier, quatre individus. En effet, vers 1 h 30, dans le cadre d’un contrôle de la circulation, la police de Cahors ont procédé à un contrôle approfondi dans lequel se dégage une forte odeur de cannabis.

Aux pieds de l’un des passagers de ce véhicule, ils ont découvert une sacoche contenant de la drogue. Dont, de la cocaïne, mais aussi de la résine de cannabis. Interrogés sur la présence de ses stupéfiants dans leur véhicule. Les passagers n’étaient pas en mesure de fournir une explication logique.

Quatre individus arrêtés, dont un Algérien

Les premiers éléments de l’enquête ont permis aux services judiciaires de mettre la main sur quatre individus, venus de Toulouse, dont un Algérien. Âgé de 27 ans, ce dernier s’est vu reprocher. En plus de plusieurs autres antécédents criminels, le vol et la conduite d’un véhicule. Et ce, malgré l’annulation de son permis de conduire. Cet Algérien, dans le cadre de cette affaire, a été placé en détention provisoire.

Par ailleurs, lors d’un premier procès, le 23 septembre dernier, l’Algérien en compagnie d’un autre prévenu arrive au tribunal correctionnel de Cahors, sous escorte policière. Tandis que les deux autres se sont présentés libres. Il leur est reproché l’usage et la cession de cocaïne et de résine de cannabis.

Le substitut du procureur, suite à la vérification des casiers judiciaires des quatre prévenus. A demandé le maintien en détention des deux premiers prévenus, dont l’Algérien. Et l’emprisonnement des deux autres. Ils encourent 10 ans de prison, rapporte actu.fr.

De son côté, le tribunal a ordonné le maintien en prison des deux déjà derrière les barreaux. Mais aussi, la mise sous contrôle des autres prévenus. Cette affaire sera poursuivie, lors d’un prochain procès, prévu pour le vendredi 21 octobre 2022.