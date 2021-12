France : « immigration zéro », les sans-papiers montent au créneau

Partout en France, les rues ont bourdonné telle une ruche qui s’éveille. Des manifestations antiracistes ont eu lieu, hier dimanche, dans plusieurs villes du pays pour réclamer la régularisation des sans papiers, mais également dénoncer l’acharnement et lapidation politique contre l’immigration. Un sujet particulièrement épineux qui fait débat notamment à l’approche des présidentielles françaises de 2022.

Ils sont près de 8000 personnes à avoir envahis hier pour réclamer la régularisation des sans papiers, qui, nombre d’entre eux se retrouvent dans une situation insoutenable. La manifestation a été également marquée par la présence des milliers de citoyens français pour qui la « solidarité » reste le mot d’ordre de ce rassemblement titanesque.

En effet, l’inquiétude de la montée « des idées d’extrême droite » étalant souvent le caractère revêche de certaines personnalités politiques à l’égard de l’immigration, a gagné du terrain. En effet, les manifestants ont abordé de front, dans la foulée de cette haine raciste, la véritable question qui taraude les esprits.

Le soutien indéfectible des milliers de Français !

La participation des milliers de Français aux côtés des sans papiers a réussi à déconstruire le présupposé xénophobe et selon lequel l’immigration est un véritable problème qu’il faut résoudre urgemment et ce en interdisant carrément ce processus et non de « le réguler » comme l’a déclaré aujourd’hui, l’ancien premier ministre Manuel Valls. Des déclarations aux allures de provocation pour des milliers de sans papiers.

« Liberté, égalité, papiers », « notre pays s’appelle solidarité », « d’où que l’on vienne, où que l’on soit né, notre pays s’appelle solidarité », ou encore « de l’air, de l’air, ouvrez les frontières », des milliers de Français ont affiché leur soutien indéfectible aux migrants sans papiers.

Pour les acteurs civils, il est clair que « la situation des sans-papiers empire » mais c’est surtout le climat politique nécrosé par les propositions du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour qui vient d’en rajouter une couche. « On veut montrer qu’une alternative existe et que le sursaut doit venir de la société civile », explique un manifestant rapporté par le média français « Le Monde ».