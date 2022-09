France : il volait des montres en étranglant, un Algérien condamné

Même si c’est plus difficile à atteindre, certains criminels préfèrent s’approcher du secteur du luxe. C’est certes plus sécurisé en magasin, et les citoyens volés ont plus tendance à porter plainte au vu de la valeur des objets mais le profit que se fait le voleur est nettement plus intéressant et cela appâte beaucoup d’envieux.

Dans cette affaire un homme d’origine algérienne prénommé Mziane est accusé de vol. Selon le journal français « Le Parisien » il a été condamné ce vendredi 17 septembre 2022 pour le vol de plusieurs montres de luxe en France, plus précisément à Paris.

L’homme n’est pas inconnu par les forces de l’ordre françaises. En effet, il a plusieurs identités, avec informations personnelles différentes et s’attaque principalement aux mêmes objets, soit les montres de luxe qui peuvent atteindre pour certaines des dizaines de milliers d’euros. A savoir que Mziane fait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Une technique assez particulière pour voler

La technique du jeune homme se démarque par sa subtilité dans un premier temps. Il avait une méthodologie assez spéciale qu’il appelle « la technique magique », assez bien rodée. Mziane « décrispait » le bracelet des montres de luxes, souvent grâce a un complique qui faisait diversion et qui l’aidait à distraire les futures victimes. L’homme opérait principalement dans les quartiers bourgeois de Paris, où il avait plus de chance de trouver des victimes ayant des objets qui l’intéressent.

Néanmoins, il ne s’arrêtait pas là. Cette « technique magique » n’était pas efficace à tous les coups et certaines victimes se rendaient vite compte de ce qui se passait. Quand son n’aboutissait pas, l’homme de cinquante ans changeait donc de méthode, et passait à la violence et il n’y allait pas de main morte. En effet, il a déjà ceinturé ou étranglé des personnes pour leurs montres de luxe, et cela est arrivé au moins 3 fois ces trois dernières années.

L’homme est jugé pour la deuxième fois : les autorités le condamnent

Meziane commet son premier vol avec violence accompagné de ses complices dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019. Le franco-algérien ainsi tout comme ses complices a été identifié, interpellé. Il a du attendre le mois d’Aout 2022 pour être jugé. Il écope d’une OQTP pour ce vol.

Mais cette arrestation n’a pas eu l’air de freiner le voleur. Dès le 27 février dernier il s’est attaqué a un touriste pour lui dérober une montre qui vaut 125 000 euros. Voyant que sa technique magique ne fonctionne pas, il opte pour la violence : il ceinture et étrangle le touriste allemand pour lui dérober sa montre.

Pas de chance, les services de sûreté de Paris ont mis la main sur Mziane qui a été interpellé en Aout et mis en prison jusqu’au vendre 16 septembre 2022 pour son jugement durant lequel il a été condamné a deux ans de prison