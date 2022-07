France : il volait des gens dormant sur la plage, un Algérien condamné

Avec l’été et la chaleur, les plages françaises ne désemplissent pas. Les touristes, souvent occupés à profiter de leurs vacances deviennent la cible idéale des personnes mal intentionnées.

La plage devient donc le terrain de jeu des voleurs, guettant la moindre occasion pour s’emparer d’objets de valeur. C’est le cas de cet Algérien de 20ans, qui a volé plusieurs personnes sur la plage. Il profitait du fait que celles-ci soient endormies pour prendre possession de leurs affaires, téléphones, vêtements et sacs. Le jeune individu a aussi menacé, par arme blanche plus précisément un couteau certaines victimes qui l’avaient pris en flagrant délit.

4 individus sont victimes du jeune homme, et ont rapporté les faits à la police municipale de Canet-Plage qui a été appelée par un témoin.

À leur arrivée, le voleur prenait la fuite poursuivi par un jeune homme qui criait « au voleur ». Il a aussitôt été reconnu par les victimes ainsi que le témoin, et a été retrouvé en possession des objets volés.

L’Algérien arrêté et jugé par les autorités

Malgré tous les éléments qui témoignent en sa défaveur, le jeune homme continuait à nier les faits et a donné une fausse identité aux autorités.

Il a été arrêté par les forces de l’ordre et traduit devant le tribunal, sachant qu’il est déjà connu de la justice et que son casier judiciaire contient déjà dix (10) mentions.

Le jeune homme retrouvé avec les objets volés en possession a dû trouver un argumentaire qui tienne la route. Il a donc avancé que deux personnes qu’il ne connaît pas lui ont demandé de garder les objets. Quant au couteau, il le possédait pour se protéger contre des agresseurs qui auraient tenter de s’en prendre à lui.

Me Bretonnet, chargé de la décence du jeune homme le défend tant bien que mal en expliquant qu’il n’avait plus droit aux aides au vu de son âge, et qu’il se retrouvait donc totalement démuni.

Il y a deux ans, il avait été concerné par une OQTF, et cette fois ci le procureur requiert 6 mois qui sont confirmés par le tribunal.

Le voleur a donc pris 6 mois ferme avec maintien en détention.