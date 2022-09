France : il agresse au couteau pour des portable, un Algérien arrêté

Les délits et les actes criminels commis par des Algériens sont de plus en plus récurrents en France, notamment ceux opérés par des personnes en situation irrégulière. Se retrouvant vite en difficulté, ces individus se tournent vers l’illégalité afin de répondre à leurs besoins.

C’est à Montpellier que cette affaire qui concerne un Algérien a eu lieu dans la nuit de mardi 20 à mercredi 21 septembre entre 1h et 3h30 du matin. Selon le média français midilibre, c’est un couple de sans domicile fixe qui a « perpétré des violences ».

Le binôme est composé d’un sans-papiers algérien de 33 ans et d’une parisienne de 44 ans.

Les deux individus ont agressé plusieurs personnes à l’aide d’une arme. Ils ont donc été arrêtés par la police nationale dans la même nuit aux environs de 3h45 du matin, à l’arrêt de tram des Arceaux à Montpellier.

Plusieurs personnes sont gravement blessées

Les deux individus ont perpétré plusieurs violences dans la ville de Montpelliers. Ce n’est pas moins de trois personnes qui ont été blésées.

La première personne a été agressée aux alentours d’une heure du matin, suite a une altercation. Le jeune homme âgé de 34 ans a été « frappé avec un couteau au niveau du flanc ». Son poumon a été perforé a quelques centimètres du cœur, ce qui lui a valu une hospitalisation d’urgence.

Une seconde personne a été prise pour cible. Un jeune homme âgé de tout juste 21ans a reçu 3 coups de couteau : à la fesse, à la cuisse, et au dos. Le duo d’agresseurs a aussi profité de l’occasion pour lui voler son téléphone portable. La victime a ensuite été transportée aux urgences.

Enfin, une troisième victime a été comptabilisée. En effet, toujours dans le but de voler le téléphone ils réutilisèrent leur couteau. Cette fois-ci la victime a été blessée au bras.

De prime abord, l’objectif premier de ces agressions était le vol puisque 4 téléphones portables volés ont été retrouvés dans le sac de la femme.

Les agresseurs passent devant la justice

Dans un premier temps, il faut préciser que les deux agresseurs étaient tous les deux alcoolisés lors des faits (0,4 et 0,8 g d’alcool dans le sang).

Le couple de SDF a été arrêté par les forces de l’ordre. L’Algérien a été mis en garde à vue. Il a d’ailleurs avoué les deux premières agressions mais à nier la dernière.

Le couple est passé devant le parquet ce jeudi 22 septembre 2022, suite à quoi ils ont été placés en détention provisoire. En attendant le reste des éléments de l’enquête, ils y resteront jusqu’à Lundi, quand ils seront présentés devant le tribunal judiciaire.