France : il a tenté de brûler sa femme et son bébé, un Algérien écroué

Les femmes sont de plus en plus courageuses pour dénoncer les agressions et les menaces. Cette dénonciation est souvent le détail qui les sauvent de la violence, de l’insécurité et de la mort.

Le 5 janvier dernier, Ahmed Kahlouche, un Algérien en situation irrégulière âgé de 27 ans a commis un acte odieux et irréversible, une scène choquante que la police a du voir et que sa femme et son bébé ont du vivre. En effet, les policiers se sont présentés chez la maman à Lille, où ils l’ont trouvé figée avec un bébé dans les bras avec des vêtements gorgés d’essence. Elle tente tant bien que mal de leur raconter ce qui s’est passé, son conjoint l’a menacé elle et son enfant d’immolation.

Elle raconte difficilement les moments d’horreur qu’elle a vécus, son mari avait un bidon d’essence qu’il versait sur elle. Ahmed Kahlouche, son époux, avait sorti son briquet, l’a allumé et ne cessait de lui répéter « je te brûle », il est sorti à cause des pleurs de son bébé. Les policiers partent à la recherche d’Ahmed et le trouvent grâce à la géolocalisation de son téléphone.

Un déni sans pareil

Le journal La voix du nord raconte comment s’est déroulé la garde à vue de l’Algérien. Il a évoqué « une histoire virtuelle » pour démentir sa femme, il nie totalement toute acte de violence et explique l’odeur envahissante de l’essence par son travail, il est mécanicien.

Comme de coutume, les agresseurs passent rarement aux aveux, ils nient jusqu’au bout. Sauf que leur innocence est vite estompée par les preuves, dans ce cas là les messages adressés à sa femme du genre «je te tue pour ce que tu fais», « t’es morte ! », « je te jure je vais te tuer ! ». Devant les enquêteurs, il continue à se dédouaner expliquant que les messages n’étaient que du second degré. Avec sa défense douteuse, il passe à une autre technique, le silence.

La procureure réclame une peine sévère afin de le sanctionner de façon aussi grave que les faits. Ahmed Kahlouche est donc condamné à 8 ans de prison avec maintien en détention, il perd l’autorité parentale totale sur sa fille et il est interdit définitivement du territoire français.