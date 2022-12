France : il a sauvé une quinquagénaire, un Algérien risque l’expulsion

Le cœur sur la main, une quinquagénaire a décidé d’offrir un toit pour un couple de SDF à Nancy en France. En effet, le 3 décembre dernier, la dame âgée de 50 ans a proposé à ce couple, qu’elle croise régulièrement dans la rie, de passer diner chez elle. Après une soirée ensemble, elle leur propose également de passer la nuit chez elle.

Cependant, dès le lendemain matin, le couple de sans abris, âgés d’une trentaine d’année, a montré un tout autre visage. En effet, ces derniers se sont montrés violents et ont tabassé et séquestré cette dame pendant quatre jours. Sans l’intervention d’un sans papiers algérien, on ne sait pas quel aurait été le sort de cette quinquagénaire qui habite à Nancy.

Il a sauvé une Nancéienne, un sans papiers algérien risque l’expulsion en France

Le couple de SDF ne s’est pas arrêté là, ils ont pris le soin de dérober également les cartes bancaires de leur victime. Heureusement, un individu s’est rendu compte de ce qui vient de se passer chez cette Nancéienne. Entre sauver une vie et risquer l’expulsion de la France, Mounir n’a pas hésité à faire son choix.

En effet, ce sans papiers algérien a très vite alerté la police, qui a fini par arrêter les agresseurs et libérer la femme en question. Originaire de Chelghoum-Laïd en Constantine, Mounir a rejoint la France, il y a trois ans, en espérant de trouver un meilleur avenir.

Une demande de régularisation pour « motif exceptionnel »

Malheureusement, après avoir quitté l’Algérie, où il travaillait comme coiffeur, les choses ont commencé à se compliquer pour le trentenaire. À défaut d’un titre de séjour, Mounir vit, en cachette, une vie de minière et de galère, sur le territoire français. Cependant, avec ce qu’il vient de vivre, cet Algérien s’est fait démasquer et risque l’expulsion.

Je n’ai jamais commis de délits dans ma vie, même en France », s’est confié ce jeune homme à L’est Républicain. Face un tel geste héroïque, la quinquagénaire, ne semble pas être insensible, Mounir peut compter sur son soutien et celui de son avocate pour déposer une demande de régularisation, pour motif exceptionnel.