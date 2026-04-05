France : huit enquêtes sensibles ouvertes par le Pnat, l’Algérie citée

Huit dossiers de « terrorisme d’État » font l’objet d’investigations par le parquet français antiterroriste (Pnat), a annoncé le procureur Olivier Christen vendredi 3 avril sur FranceInfo. Ces « procédures en cours » visent notamment l’Iran, la Russie et l’Algérie.

Interrogé par Franceinfo vendredi 3 avril dernier, le procureur national antiterroriste Olivier Christen a révélé l’ouverture de huit procédures pour « terrorisme d’État ». Ces enquêtes visent des actions liées à l’Iran, à la Russie et à l’Algérie.

Cette déclaration survient après la mise en examen, la semaine dernière, de quatre suspects impliqués dans un projet d’attentat contre les bureaux parisiens de Bank of America.

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L’Algérie visée par une procédure du Pnat français

Lors de son intervention, le magistrat a détaillé les affaires en cours au sein du parquet national antiterroriste. Il a dénombré trois enquêtes liées au terrorisme d’État iranien et a fait état de cinq dossiers supplémentaires, dont les investigations se concentrent sur la Russie et l’Algérie.

Le magistrat a détaillé la chronologie des trois enquêtes ouvertes en 2024 concernant l’Iran, soulignant des points communs entre l’un de ces dossiers et le projet d’attaque contre Bank of America. Dans cette affaire précise, des membres du crime organisé marseillais sont soupçonnés d’incendies criminels contre des intérêts israéliens dans le sud de la France et de projets d’attentats visant la communauté juive, notamment en France et en Allemagne. Selon le procureur, les investigations ont permis d’établir des liens remontant jusqu’au territoire iranien.

Bien qu’il ait confirmé l’existence de procédures en cours, le procureur Olivier Christen est resté évasif sur le volet algérien. Contrairement aux dossiers liés à l’Iran, le magistrat n’a fourni aucune précision sur les motifs exacts ni sur la nature des investigations visant l’Algérie, laissant ces dossiers sans détails publics pour le moment.

Un total de huit enquêtes ouvertes

« Les enquêtes en cours s’inscrivent dans le même esprit. Ce sont plutôt ces pays étrangers qui ne vont pas forcément commettre des actions directement contre la population française, mais davantage contre leurs opposants sur le territoire. La seule qui s’inscrit davantage contre la population française, c’est l’Iran, puisqu’ils ciblent une part de la communauté française qui va symboliser ce que sont leurs ennemis pour eux, et notamment la communauté israélite », poursuit Olivier Christen.

Alors que le Pnat lève le voile sur des procédures délicates visant l’Algérie, les relations diplomatiques entre les deux pays traversent une phase critique. Jeudi 26 mars dernier, Alger a convoqué le Chargé d’affaires français pour dénoncer la détention d’un agent consulaire en France, marquant ainsi une nouvelle zone de turbulences. Ce regain de tension vient briser l’élan du « dialogue exigeant » dont s’était félicité Jean-Noël Barrot après la visite de Laurent Nuñez, prouvant que le dégel amorcé reste extrêmement fragile.

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