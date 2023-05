France : hausse des atteintes à la laïcité pendant le Ramadan, la Mosquée de Paris réagit

Le ministre de l’Éducation nationale français, Pap Ndiaye, a déclaré que près de 500 cas d’atteintes à la laïcité ont été signalés en mars dernier.

Cette donnée recense une augmentation par rapport aux mois précédents, principalement en raison du mois de Ramadan selon le ministère. Ces atteintes à la laïcité comprennent le port de signes et de tenues religieuses, les provocations verbales, la contestation d’enseignement, le refus des valeurs républicaines et les revendications communautaires dans les écoles, collèges et lycées.

Le ministre a précisé que ces chiffres étaient en baisse depuis le pic d’octobre, mais qu’ils augmentent chaque année pendant le Ramadan. En octobre, 720 signalements ont été enregistrés, principalement liés au port de signes et tenues religieux, mais ce chiffre est tombé à 353 en novembre.

Le ministre a également souligné que les chiffres pour le mois d’avril devraient baisser en raison de la fin du ramadan et des vacances de printemps.

La Mosquée de Paris réagit

Le Recteur de la Mosquée de Paris a exprimé mercredi 10 mai son incompréhension après les propos tenus par le ministre de l’Éducation nationale.

Le recteur @ChemsHafiz a écrit au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse @PapNdiaye pour lui faire part de sa plus grande incompréhension à la suite des propos qu’il a tenu ce dimanche dans une émission de France 3. [1/2] pic.twitter.com/6bZJFXqQm7 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) May 10, 2023

Le Recteur a écrit au ministère, exprimant son inquiétude quant à la portée discriminante de cette affirmation et offrant sa disposition à échanger avec lui sur la question.

Le ministère de l’Éducation a clarifié les propos du ministre, en expliquant qu’il n’a jamais eu l’intention de stigmatiser une religion. Les propos faisaient référence aux remontées du ministère qui signalent une augmentation des atteintes à la laïcité lors de certaines fêtes religieuses.