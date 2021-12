France : haine contre les Algériens, une vidéo choque la toile

Depuis un moment et à l’approche de la présidentielle française de 2022, on ne peut que constater une montée inquiétante de haine notamment des partisans de l’extrême droite. Jusque-là, cette montée de haine s’est manifestée à travers des projets politiques à l’instar de « l’immigration zéro » à laquelle beaucoup adhèrent ces derniers temps.

Cette menace a pris un autre ton, plus menaçant, plus inquiétant et plus grave. Sur Twitter, le réseau qui sert de défouloir aux internautes même ceux porteurs d’idées extrémistes et discriminatoires, des vidéos ont choqué la toile.

En effet, ces vidéos montrent deux jeunes qui ne dissimulent pas leur soutien à Eric Zemmour, candidat à la présidentielle, s’entraînant au tir. Et ce, en expliquant et en imaginant tirer sur des élus de la France insoumise (LFI) à savoir Raquel Garrido et Alexis Corbière, le président français Emmanuel Macron et sur des drapeaux algériens et marocains « il y a des drapeaux algériens et marocains, j’ai vu là-bas, donc on va s’empresser de tirer » dit l’un des tireurs sur la vidéo.

Selon les informations de Mediapart, il s’agit d’un militaire ou un ex-militaire. Des phrases choquantes figurent dans la vidéo d’une minute trente comme « ben voyons les amis, on va éclater qui là ? du jeune gaucho, du jeune communiste, du jeune bougnoule mental ? ».

Montée de haine indéniable

Nombreuses sont les personnes qui ont sauté sur l’occasion pour pointer du doigts les maghrébins notamment les algériens, après les débordements lors des célébrations des supporters algériens suite à la victoire de l’Algérie dans la Coupe Arabe.

Parmi les milliers de tweet portant des propos haineux et discriminatoires, un s’est distingué. Celui de Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), ayant tweeté « des supporters algériens ? Non ! Des voyous des cités ! Ils agressent nos collègues. Ils ont la violence dans leur ADN. Ils ne respectent rien : ni l’uniforme, ni la France qui leur a tout donné ».

Cette montée de haine va-t-elle continuer ?