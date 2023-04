France : guide dédié aux archives des rapatriés d’Algérie mis en ligne

Le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué le vendredi 7 avril 2023, annonçant la mise en ligne d’un nouveau guide destiné à faciliter l’accès aux archives relatives aux rapatriés d’Algérie. Ce guide est le troisième du genre, les deux premiers étant consacrés aux disparus de la guerre d’Algérie et aux Harkis.

Le gouvernement français s’est engagé depuis 2018 à faciliter l’accès de tous aux archives de la guerre d’Algérie, une ambition qui s’est concrétisée par une importante modification du code du patrimoine. Cette modification prévoit que les archives relevant du secret de la défense nationale sont automatiquement déclassifiées lorsqu’elles deviennent librement communicables, par des décisions d’ouverture anticipée de fonds entiers non librement communicables, ainsi que par la mise en ligne de guides destinés à faciliter les recherches dans les archives.

Guide sur les rapatriés d’Algérie : fonctionnement et organisation

Le nouveau guide sur les rapatriés d’Algérie est divisé en trois parties. La première partie présente un historique complexe de l’administration chargée des rapatriés de 1961 à nos jours, ainsi que les conditions du rapatriement des personnes et des biens. La deuxième partie présente les fonds contenant des dossiers individuels, les politiques d’indemnisation et d’assistance ainsi que les différents types d’hommages rendus aux rapatriés. La troisième partie aborde le logement et les conditions de vie des rapatriés, le travail et notamment le reclassement, l’éducation, ainsi que la surveillance dont ils ont été l’objet et les revendications qu’ils ont exprimées, notamment à travers leurs associations.

Ce guide a été élaboré par le Service interministériel des Archives de France, en étroite collaboration interministérielle entre le ministère de la Culture, le ministère des Armées et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il fait état des sources conservées dans les services publics d’archives français, au niveau central et territorial, offrant ainsi un large panorama pour les chercheurs, les journalistes et tous les citoyens intéressés par le sujet.

Le guide a été conçu pour être accessible au public non familier du fonctionnement des archives, s’adressant à tous ceux qui souhaitent entamer une recherche sur le sujet, qu’ils soient connaisseurs ou débutants, universitaires ou amateurs.

Le travail d’élaboration de ce guide s’inscrit dans la politique de reconnaissance des mémoires voulue par le président de la République et poursuivie par le gouvernement français. Les ministères impliqués entendent ainsi contribuer pleinement à cette politique, en permettant aux chercheurs, aux journalistes et à tous les citoyens intéressés d’accéder à des pans entiers de l’histoire partagée entre la France et l’Algérie.