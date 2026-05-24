France : Gérald Darmanin veut geler l’immigration légale durant trois ans

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, propose un moratoire de trois ans sur l’immigration légale, en estimant que la France est arrivée à la limite de sa capacité d’intégration et d’assimilation.

Bien qu’il ne se soit pas encore officiellement déclaré candidat à l’élection présidentielle, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avance déjà ses pions. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, il plaide pour la mise en place d’un « moratoire de trois ans sur l’immigration légale », estimant que le pays a atteint le seuil maximal de ses capacités d’intégration et d’assimilation.

Darmanin veut suspendre l’immigration légale pendant trois ans

« Il faut mettre fin à l’immigration telle qu’elle est aujourd’hui », poursuit le garde des Sceaux, en estimant que « cette question devra être tranchée à la prochaine présidentielle ».

Le ministre français de la Justice suggère d’abord de supprimer le droit au regroupement familial pour les titulaires d’un titre de séjour lié au travail, malgré l’importance de cette main-d’œuvre dans certains secteurs. Par ailleurs, il préconise une révision constitutionnelle afin de remplacer les quotas migratoires actuels, purement indicatifs, par des quotas strictement limitatifs.

Face à l’idée d’un référendum sur l’immigration, Gérald Darmanin tranche : il n’a « jamais eu peur de la parole donnée au peuple ». Le ministre l’assure et insiste : « Il faudra changer la Constitution » pour y parvenir.

Darmanin candidat à la présidentielle 2027 ?

Présent dans presque tous les gouvernements d’Emmanuel Macron depuis 2017 — hormis une parenthèse sous Michel Barnier entre septembre et décembre 2024 —, le ministre rappelle qu’ « il va se passer beaucoup de choses d’ici un an ». Quant à ses ambitions pour l’Élysée, il précise : « Je prendrai ma décision en fonction du seul intérêt de mon pays ».

Évoquant les candidats déjà sur les rangs pour l’Élysée, Gérald Darmanin considère qu’Édouard Philippe est « aujourd’hui le mieux placé ». Selon lui, l’ancien Premier ministre « est capable de faire progresser sa candidature et de rassembler toutes ces tendances dans un esprit sincère d’écoute et dans un projet national où chaque Français comme chaque responsabilité a sa place. Il porte une grande responsabilité », souligne-t-il.

L’ancien cadre du RPR et de l’UMP a également posé les étiquettes politiques : il qualifie la candidature de Gabriel Attal, leader de son parti Renaissance, de représentative de la « social-démocratie progressiste » — tout en saluant chez lui « beaucoup de qualités » et en lui témoignant son « respect et sincère amitié » —, tandis qu’il range celle de Bruno Retailleau (LR) du côté de « la droite conservatrice ».

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