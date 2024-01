France : Gabriel Attal plus jeune 1er Ministre de l’histoire est ouvertement homosexuel

Jusqu’ici ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal devient ce mardi 9 janvier Premier ministre. Il succède à Élisabeth Borne, qui a présenté la veille la démission de son gouvernement au président français, Emmanuel Macron.

En effet, Gabriel Attal est nommé Premier ministre et succède à Élisabeth Borne, qui a déposé sa démission la veille. À 34 ans, il devient le plus jeune à occuper ces fonctions sous la Ve République. Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel détenait, jusqu’ici le record. Il est devenu Premier ministre à 37 ans en 1984.

De plus, l'Elysée a confirmé ce mardi 9 janvier la nomination de Gabriel Attal comme nouveau Premier ministre, pressenti depuis la veille, pour succéder à Elisabeth Borne, démissionnaire lundi. «Le président de la République a nommé Gabriel Attal Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement», a dit l'Elysée dans un communiqué.

Alors que, dans un tweet, Emmanuel Macron a dit «pouvoir compter sur son énergie et son engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé». Et d’ajouter : «Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.»

Qui est le 1er Ministre français Gabriel Attal ?

Cette arrivée à Matignon concrétise encore un peu plus la trajectoire fulgurante de Gabriel Attal, nommé ministre de l’Éducation nationale il y a seulement cinq mois.

Le nouveau Premier Ministre français, qui avait aussi été ministre délégué chargé des Comptes publics et porte-parole du gouvernement après avoir fait ses classes gouvernementales au secrétariat d’Etat à la Jeunesse, affiche un profil plus politique.

Macroniste de la première heure et ancien du Parti socialiste, le nouveau Premier ministre français a vu sa cote de popularité a grimpé ces derniers mois, jusqu’à en faire une des personnalités politiques préférées des Français, à mesure qu’il multipliait les annonces sur l’interdiction de l’abaya à l’école, la lutte contre le harcèlement scolaire ou le retour de l’uniforme pour les élèves.

Pour ce qui est de la vie privée de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre qui assume ouvertement son homosexualité, avait raconté dans une interview à Libération en 2019, comment il avait annoncé sa sexualité à son père mourant.

En effet, lorsque le ministre a annoncé la mort de son père, plusieurs internautes ont posté des messages dans lesquels ils disaient que Gabriel Attal pourrait enfin assumer son homosexualité. Une situation qui a particulièrement mis en colère Gabriel Attal, qui a raconté avoir annoncé son homosexualité à son père alors que ce dernier était à l’hôpital dans un état particulièrement grave. Un coming-out qui a eu une résonance particulièrement pour le ministre qui a pu assumer sa véritable identité auprès de son papa, avant son décès.