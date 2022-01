France : fraichement installé, un Algérien sème la panique à Toulouse

L’homme est parfois son propre Prométhée et le rêve se transforme en cauchemar quand conscience fait défaut. Un Algérien de 42 ans, fraichement installé en France, a été arrêté, lundi dernier, par les services de sécurité après une longue poursuite dans les rues du centre de Toulouse.

En effet, le quadragénaire quitte l’Algérie en vue d’une meilleure vie sous d’autres cieux. Alors qu’il choisit l’Espagne comme une nouvelle terre d’accueil, il optera finalement pour la France sous l’incitation d’un cousin.

Il part alors seul laissant derrière lui une femme et deux enfants. D’aucun pensera que le père de famille s’attèlera à la recherche d’une stabilité. Mais les choses se présentent différemment pour lui. Sous l’emprise de la drogue, il commet alors plusieurs infractions. Après six semaines en France, l’Algérien est aujourd’hui derrière les barreaux.

Quand la bêtise viendra gâcher un rêve !

Lundi dernier, l’Algérien a commis des infractions routières et multiplié des prises de risques dans le centre de Toulouse étant sous » sous l’effet conjugué de l’alcool et des stupéfiants, du cannabis et de la cocaïne, comme rapporte le journal français La Dépêche.

Sans permis et conduisant une voiture non-assurée, le quadragénaire fonce à contre-sens sur des conducteurs qui, selon le même média, étaient contraints « à se pousser » pour éviter un accident.

Après 9 Km de poursuite, l’Algérien a été arrêté par la police. Il est aujourd’hui poursuivi par le tribunal correctionnel de Toulouse pour « Refus d’obtempérer aggravé, rébellion sur un gardien de la paix lors de votre arrestation, violence volontaire sur un troisième policier, violence avec arme par destination sur 6 policiers, conduite sans permis d’une voiture non assurée ainsi que la consommation de stupéfiants et de l’alcool avec un taux de 1,2 g par litre de sang ».

Son avocate a, par ailleurs, demandé « un délai pour préparer sa défense ». Le procureur qui pointe le risque de renouvellement de l’infraction, a requis son maintien en détention provisoire jusqu’à nouvelle audience programmée le 16 février prochain.