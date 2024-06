France : fille d’immigrés algériens, Farida Khelfa remporte le prix Vaudeville 2024

Créé en 2004, à l’initiative d’une brasserie de Paris, le prix Vaudeville, anciennement le prix de la Coupole, est une récompense littéraire française, accordée chaque année, consacrée à un roman, récit ou recueil de nouvelles, qui fait preuve d’esprit.

La cérémonie de remise du prix Vaudeville, pour l’année 2024, a eu lieu lundi 10 juin dernier. Le trophée de la nouvelle édition a été décerné à Farida KHelfa, pour son autobiographie “Enfance française”.

Farida Khelfa lauréate du prix Vaudeville 2024

Ancienne réalisatrice, mannequin et productrice de films documentaires, l’artiste aux multiples casquettes Farida Khelfa a remporté, lundi, le prix Vaudeville 2024, pour son ouvrage “Enfance française”. Une nouvelle distinction qui vient s’ajouter au large palmarès de cette figure de la mode.

“Enfance française”, une autobiographie parue aux éditions Albin Michel, en janvier 2024, succède à Raphaël Haroche et sera mis à l’honneur à la vitrine de la brasserie Vaudeville pendant un an. En remportant cette nouvelle édition, elle touche, aussi, 5000 euros.

Par ailleurs, dans ce livre, Farida Khelfa revient sur une enfance fracassée par la violence et se replonge dans une époque si loin de sa vie d’adulte. Elle raconte l’enfance d’une petite fille entre une famille d’immigrés algériens, des femmes pétrifiées et des hommes brisés par l’illettrisme et la colonisation.

Farida Khelfa ne se concentre pas uniquement à cette période sombre de sa vie. Elle raconte une fille qui a su s’inventer, se recréer et se faire une place dans un nouveau monde, animé par une résilience extraordinaire.

#Prixlittéraires Farida Khelfa Prix Vaudeville 2024: Farida Khelfa a été honorée du Prix Vaudeville 2024 pour Une enfance française, publié aux éditions Albin Michel. La cérémonie de remise du prix, dotée de 5000 €, a eu lieu le lundi 10… https://t.co/IE1AXT0y4Q @ActuaLitte pic.twitter.com/RFzZBS4Yyb — IziBook (@IziBook) June 10, 2024

Qui est Farida Khelfa ?

Née de parents algériens, Farida Khelfa a grandi dans la cité Minguettes à Lyon. Elle quitte cette ville pour tenter sa chance à Paris et découvrir un nouveau monde. Proclamée la première mannequin “rebeue” de banlieue, elle s’est faite une place auprès de Christian Louboutin, Eva Ionesco et Vincent Darré pour former “la petite bande du palace”.

En plus du mannequinat, Farida Khelfa est aussi réalisatrice et productrice de documentaire. D’ailleurs, elle a signé plusieurs documentaires sur ses amis Jean-Paul Gaultier et Christian Louboutin. Mais aussi, sur les coulisses de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy et les révolutions arabes.

À LIRE AUSSI :

>> Forbes Afrique : à seulement 17 ans, Kaylia Nemour intègre la liste des étoiles montantes

>> France : l’écrivain Abdelkrim Saïfi lauréat du Grand prix Lions de littérature 2024