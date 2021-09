France : fermeture de plusieurs mosquées et associations islamiques

Ça faisait un moment qu’on a pas entendu parler de l’islam en France, avec les Harkis et les visas ce sujet n’a pas été une grande priorité.C’était manifestement le calme avant la tempête, car le gouvernement français, plus particulièrement le ministre de l’intérieur, Gerald Darmanin, décide d’enclencher les procédures de fermeture de six mosquées et de dissoudre plusieurs associations soupçonnées de radicalisme.

En effet, la France effectue des contrôles afin de lutter contre “le séparatisme islamiste”, suite à ces 24.000 contrôles elle décide de passer à l’acte en enclenchant la fermeture de six mosquées dans cinq départements et de dissoudre des associations dites radicales, Il s’agit donc de la maison d’édition islamiste Nawa et la ligue de défense noire africaine (LDNA).

Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a annoncé dans son point-presse, que ces deux associations sont dissoutes “Notre main ne tremble pas quand il s’agit de défendre la République face à ceux qui croient la faire plier. Ce matin, nous avons décidé de dissoudre la Ligue de défense noire africaine (…), ainsi que l’association Nawa” a déclaré Attal

Ce n’est visiblement que le début

Hier, Darmanin a indiqué au Figaro “dans l’année qui vient, dix autres associations vont faire l’objet d’une procédure de dissolution, dont quatre dès le mois prochain”, le ministre de l’intérieur a également ordonné les préfets d’interdire « toute conversion de titre de séjour d’un imam détaché »

Pour rappel, le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et Baraka City ont été dissoutes le 24 septembre.