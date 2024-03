France Excellence 2024 : l’IFA offre des bourses d’études pour les doctorants algériens

Bonne nouvelle pour les doctorants algériens dans le domaine des hautes technologies, l’Institut français d’Algérie offre cinq bourses d’études pour des étudiants résident en Algérie et inscrit en thèse depuis moins de deux ans. Ce programme s’adresse, aussi, aux étudiants qui souhaitent évoluer vers une cotutelle avec une université française.

Par ailleurs, le programme France Excellence IFA permet aux doctorants algériens d’obtenir 18 mois de bourses pour séjourner en France pendant 36 mois de thèse, répartis en 6 mois par an.

Quels sont les critères d’éligibilité ?

Cet appel à candidature est ouvert depuis le 10 mars jusqu’au 20 avril 2024 à minuit. Il concerne plusieurs thématiques dans le domaine des hautes technologies, notamment :

Sciences de l’environnement, énergies, développement durable, économie circulaire ;

Transport, mobilité bas-carbone ;

Numérique, quantique, intelligence artificielle ;

Aéronautique, exploration des fonds marins et de l’espace ;

Technologies de l’information et de la communication ;

Biotechnologie, santé…

Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ce programme et être sélectionné parmi les lauréats, il convient de répondre aux exigences de ce programme, à savoir :

Ne pas avoir la nationalité française ;

Être inscrit en thèse depuis moins de deux ans dans des études doctorales ;

La bourse n’est pas cumulable avec un autre programme ;

Les étudiants bénéficiant d’un financement PHC Tassili + ne sont pas concernés.

Quels sont les avantages de ce programme de bourse ?

En plus de décrocher un diplôme reconnu dans les deux pays, les lauréats bénéficieront de la gratuité des frais de visa, de l’exonération des frais d’inscription dans un établissement sous tutelle MESR et de la contribution de la vie étudiante et de campus.

En outre, le programme prend en charge les frais du voyage en aller-retour entre l’Algérie et la France et offre une couverture assurance-maladie et responsabilité civile, pendant le séjour en France. Mais ce n’est pas tout. Le programme Excellence France IFA – Doctorat offre, également, une allocation mensuelle de 1690 euros.

Les doctorants intéressés par ce programme sont appelés à envoyer leurs candidatures avant la date limite, en ligne, via ce lien (cliquer ici).

À LIRE AUSSI :

>> Entrée express : l’ambassade du Canada en Algérie fait une nouvelle annonce

>> Les dépenses des Algériens en frais de visa Schengen vont exploser en 2024 (Étude)