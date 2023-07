France : ex-porte-parole d’un parti de droite, la franco-algérienne Lydia Guirous nommée préfète

Un important remaniement préfectoral en France a eu lieu lors du Conseil des ministres du jeudi 13 juillet, sur proposition du ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin. Selon lui, il s’agit du plus grand remaniement jamais réalisé dans la fonction préfectorale depuis sa création.

Parmi les profils sélectionnés, la franco-algérienne Lydia Guirous a été nommée préfète déléguée à l’égalité des chances en Gironde. Elle avait précédemment occupé le poste de secrétaire nationale chargée des valeurs de la République et de la laïcité à l’UMP en 2015, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. De 2015 à 2016, puis de 2017 à 2019, elle a été porte-parole du parti de droite.

En tant qu’essayiste, elle est l’auteure de deux ouvrages : « Allah est grand, la République aussi », paru en 2015, et « Le suicide féministe », publié en 2018. Dans ce dernier ouvrage, elle critique vivement le néo-féminisme occidental, le qualifiant de « police de la pensée » hypocrite et lamentable.

Lydia Guirous suscite l’attention en raison de son parcours politique et de ses prises de position publiques. Ancienne porte-parole des Républicains pendant plusieurs années, elle est une personnalité connue dans le paysage politique français. Son engagement en faveur des valeurs républicaines et de la laïcité a été reconnu dès sa nomination en tant que secrétaire nationale en charge de ces questions à l’UMP.

Cependant, les positions exprimées par Lydia Guirous dans ses ouvrages ont également suscité la controverse. Dans son livre « Le suicide féministe », elle critique sévèrement le néo-féminisme occidental, qu’elle accuse d’être une forme de « police de la pensée » hypocrite et lamentable. Cette prise de position a généré des débats et des critiques de la part de nombreux féministes et intellectuels.

A LIRE AUSSI : « 42 % des Algériens n’ont aucune activité en France » Marion Maréchal-Le Pen

Un remaniement préfectoral d’envergure en France

Le remaniement préfectoral annoncé lors du dernier Conseil des ministres en France est une décision d’importance dans l’administration publique. Il marque un tournant significatif dans la composition des préfectures, en privilégiant une représentation paritaire et en ouvrant les portes à des profils diversifiés.

Ce remaniement préfectoral se distingue par la composition paritaire des profils sélectionnés. La représentation des hommes et femmes est désormais équitable au sein des préfectures, ce qui témoigne d’une volonté claire de promouvoir la parité dans les hautes fonctions de l’État. Cette décision est en ligne avec les efforts du gouvernement pour favoriser une plus grande égalité entre les genres dans tous les domaines de la société.

A LIRE AUSSI : La France s’attaque à l’Algérie qui a condamné le meurtre de Nahel

En outre, les profils sélectionnés proviennent de milieux très variés, tels que le secteur privé, associatif et syndical. Cette diversité permet d’apporter des compétences et des perspectives différentes, favorisant ainsi une approche plus holistique dans la prise de décisions au sein des préfectures. Cette ouverture à des profils variés est une véritable rupture par rapport aux pratiques antérieures, et témoigne de la volonté du gouvernement de renouveler la fonction préfectorale.