France : Eric Zemmour fait de graves accusations contre Benzema

Eric Zemmour s’en prend violemment à Karim Benzema. L’homme politique français d’extrême droit accuse le Ballon d’Or de musulman qui incite au djihad.

Tout comme l’international algérien Youcef Atal, Karim Benzema est au cœur d’une grande polémique en France. La raison ? C’est tout simplement pour avoir soutenu la Palestine dans la guerre Gaza-Israël.

Depuis ses publications de soutien à la cause palestinienne sur les réseaux sociaux, l’ex-attaquant vedette du Real Madrid fait l’objet de graves accusations en France. En effet, le ministre de l’Intérieur en France, Gérald Darmanin, l’a accusé d’avoir un lien avec le terrorisme, tandis qu’une sénatrice en France a réclamé le retrait du Ballon d’Or au joueur et la déchéance de la nationalité française. Maintenant, c’est au tour d’Eric Zemmour de s’en prendre à KB9.

Grave accusations de Zemmour contre Benzema

Il faut dire que l’homme politique d’extrême droite en France a descendu en flammes l’ancien international français. Il l’accuse de musulman qui incite au Djihad.

« Karim Benzema, on sait qu’il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs. Il l’a dit lui-même. Il n’est pas français de cœur. Il n’aime pas la France, il ne l’a jamais aimée […] C’est un musulman qui veut appliquer la charia. La charia prévoit le djihad et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty ». Dira-t-il d’emblée, lors de son passage sur l’émission « Télématin ».

Eric Zemmour ne s’arrête pas là. En effet, il a fait une autre grave accusation en l’encontre de l’actuel attaquant d’Al-Ittihad Djeddah. « Si je fais un lien entre les opinions de Karim Benzema et l’assassin du professeur de français ? Absolument, je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une voie divine, qu’elle s’impose à eux et que dans la charia, il y a diverses sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, ce sont vous et moi ».