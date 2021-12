France : encore un Algérien impliqué dans la dégradation de « biens »

A la suite de la victoire de l’Algérie face à la Tunisie à l’occasion de la finale de la coupe Arabe de football (2-0), plusieurs centaines de supporters algériens ont investi les rues de la France bravant toutes les interdictions préfectorales pour célébrer cette victoire tant attendue.

Mais la fête n’a que très peu durer puisque les forces de l’ordre sont intervenus pour disperser la foule en extase. En effet, un climat de tension a régné, samedi 18 décembre, sur les champs Élysées. Des échauffourées entre les supporters et la police ont marqué les festivités pour cette grande victoire. Selon le bilan communiqué par la préfecture de Paris, une trentaine de personnes ont été interpellés et plus de 400 verbalisées.

Si à Paris, pourtant très animée dans la nuit du samedi, « aucun incident n’a été signalé, selon le journal français « Le Point », Toulouse quant à elle, a enregistré plusieurs interpellations liées à la dégradation des biens publics.

Un supporter met du feu à des poubelles !

Mardi dernier, les forces de sécurité ont arrêté un supporter algérien âgé de 18 ans pour avoir mis le feu à des poubelles dans le quartier de Bagatelle (Toulouse). Placé en garde à vue, le jeune algérien nie toutes les accusations qui lui ont été portées et défend d’emblée « l’erreur judiciaire », selon le média français « La Dépêche ».

« Confronté à la réalité des images enregistrées samedi soir », le supporter finira par reconnaitre les faits. « Il a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue, mais il comparaîtra devant le tribunal prochainement dans le cadre d’une audience dite de « plaider-coupable » pour « dégradations par engins incendiaires » conclut la même source.