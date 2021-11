France : encore des mineurs Algériens arrêtés à Paris

Les mineurs se retrouvent de plus en plus dans des histoires et des affaires de délinquance notamment à l’étranger, en situation illégale. Afin de survivre, ils prennent un chemin dangereux, qui commence avec un cambriolage mais se termine avec des affaires plus graves les entraînant vers la prison et par la suite, l’expulsion.

Hier, à Versailles dans les Yvelines dans le centre-nord de la France, trois cambrioleurs ont été arrêtés suite à un cambriolage dit « classique », mais leur arrestation est digne d’un film, car l’endroit qu’ils ont choisi de voler se situe pas loin d’une section de recherche.

En effet, la police a constaté une vitre brisée en arrivant sur les lieux à savoir le restaurant cambriolé ciblé pour sa caisse, et ce, suite à un appel les alertant, ils ont trouvé un des cambrioleurs et ont pu alerter leurs confrères que deux autres étaient en état de fuite, une information qui a largement été relayée afin de pouvoir rattraper les cambrioleurs en question.

La chance n’était pas de leur coté

Alors qu’un gendarme se dirigeait vers l’hôpital pour soigner une légère blessure à cause du verre coupé, sur le chemin, il a reconnu les deux autres voleurs recherchés. Il les interpelle avec un collègue et notifie la police. Les trois cambrioleurs, s’agissant, selon les informations du site actu.fr, de mineurs entre 15 et 16 ans seraient marocains et algériens.

Les mineurs tombent fréquemment dans la délinquance, notamment les harraga qui ne voient que ce chemin illégal pour survivre.