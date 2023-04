France : encore buteur, Chaibi offre la victoire au FC Toulouse (Vidéo)

Le néo-international algérien Farès Chaibi enchaine les bonnes performances. Il a encore une fois frappé cet après-midi face à Montpellier, en inscrivant le deuxième but de la victoire.

Sans surprise, Farès Chaibi a été reconduit parmi le onze de départ cet après-midi lors du match ayant opposé le FC Toulouse Montpellier, pour le compte de la 30e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Il a enchainé une très bonne performance et le moins que l’on puisse dire, il a été le grand artisan de la victoire de son équipe, qui s’est imposée sur le score de deux buts à un.

En effet, et après deux tentatives dangereuses, le néo-international algérien a inscrit le deuxième but de la victoire à cinq minutes de la fin. Récupérant une balle repoussée par le gardien de but adverse, le milieu de terrain de 20 ans, dans un rôle de renard des surfaces, parvient à doubler la mise.

C’est le deuxième match de suite qu’il marque. Jeudi passé, il a été l’auteur de l’unique but face au Annecy qui a permis à son équipe de se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

Par cette victoire, le FC Toulouse se hisse vers la 12e place au tableau avec 38 points au compteur.

