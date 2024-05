France émet une alerte concernant le médicament Doliprane destiné aux enfants

Un défaut de fabrication des seringues doseuses de Doliprane 2.4% pour nourrissons et enfants conduit à une alerte nationale.

Paris, France – L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a récemment publié une alerte concernant un défaut dans les seringues doseuses accompagnant les boîtes de Doliprane 2.4%, un sirop analgésique destiné aux nourrissons et aux enfants. Ce défaut pourrait entraîner des erreurs de dosage et présenter des risques pour la santé des jeunes patients.

Selon l’ANSM, les seringues doseuses fournies avec certaines boîtes de Doliprane ne comportent pas de graduation adéquate, ce qui rend difficile la mesure précise de la dose à administrer.

Opella Healthcare France, le laboratoire fabricant, a signalé ce problème après avoir identifié plusieurs lots potentiellement affectés.

Les lots concernés sont les suivants :

3KLR12D1,

3KLR13D2,

3KLQ70DU,

3KLQ69DT,

3KLR14D3,

3KLQ71DV,

3KLQ72DW.

Ils représentent plus de 1,3 million de boîtes. L’ANSM précise que les pharmaciens doivent vérifier la seringue doseuse devant le patient lors de la délivrance du médicament pour éviter toute erreur de dosage.

Vigilance accrue sur le dosage du Doliprane pédiatrique

Le surdosage de paracétamol, le principe actif du Doliprane, est particulièrement dangereux chez les jeunes enfants et peut conduire à une hépatite grave, voire fatale.

L’ANSM et Vidal, le guide de référence des médicaments, rappellent l’importance de respecter les doses prescrites et de consulter un professionnel de santé en cas de doute.

Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les fabricants de médicaments et les autorités sanitaires pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques.

Elle souligne également l’importance de la vigilance tant de la part des professionnels de santé que des parents dans l’administration des médicaments pédiatriques.

L’alerte de l’ANSM intervient dans un contexte où la sécurité des médicaments pour enfants est de plus en plus scrutée par le public et les autorités.

Les mesures prises par Opella Healthcare France et l’ANSM visent à prévenir tout risque pour la santé des enfants et à maintenir la confiance du public dans les produits de santé.