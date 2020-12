France : Economiste d’origine Algérienne élu président d’université

Le spécialiste de la mondialisation, l’économiste d’origine Algérienne El-Mouhoub Mouhoud, a été élu au début de ce mois en cours, président de l’université Française Paris Dauphine – PSL, par les conseils même de cette prestigieuse institution.

En effet, les conseils centraux de Paris Dauphine – PSL, ont élu le professeur El Mouhoub MOUHOUD, qui est né et grandi en Algérie, agrégé des facultés de sciences économiques, et spécialiste reconnu de la mondialisation et de ses effets sur l’économie, nouveau président de leur notable université.

Un économiste de renom

Le profésseur El-Mouhoub Mouhoud est né en 1960, et il a grandi en Algérie, jusqu’a ce que sa famille déménage dans la région parisienne alors qu’il avait 10 ans. C’est en France qu’il va suivre un parcours scolaire et universitaire exemplaire, ce qui va le mener à devenir docteur en Sciences Économiques de l’Université Paris 1 Sorbonne en 1991, puis titulaire du diplôme d’habilitation à diriger des recherches à l’Université Paris I Sorbonne, et enfin agrégé des Facultés de Sciences économiques durant la même année.

Suite à son élection par les conseils centraux de l’université de Paris Dauphine – PSL, le professeur El-Mouhoub Mouhoud a déclaré que son souhait était de » bâtir une université forte dont l’action sera guidée par les principes d’engagement et de collégialité, moyens indispensables pour réaliser notre projet commun et ambitieux, au service de l’insertion professionnelle de nos étudiants et de la production de connaissances scientifiques ».

Il a également déclaré qu’il était « très attaché à notre modèle dauphinois d’une université sélective et néanmoins soucieuse de la diversité des profils de ses étudiants, qui délivre un enseignement et une recherche de premier plan et qui forme des professionnels de haut niveau, des chercheurs reconnus et des citoyens responsables ».

L’université de Paris Dauphine – PSL

Cette prestigieuse université a été fondée en 1971, c’est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche français spécialisé dans les sciences des organisations, des marchés et de la décision.

Cette université est connue pour la qualité de son corps enseignant et de ses équipes de recherche, de sa pédagogie avancée, et enfin de la formation continue qu’elle administre à ses étudiant.