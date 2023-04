France : écarté à cause du jeûne de Ramadan, Hadjam répond à Kombouaré

La mise à l’écart de Jaouen Hadjam du match Nantes-Reims à cause du jeûne a suscité une vive polémique. Après les explications de l’entraineur Antoine Kombouaré, c’est au tour du joueur de répondre.

C’est une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre en championnat français. Le néo-international algérien, Jaouen Hadjam, a été écarté par son entraineur Antoine Kombouaré du match de cet après-midi ayant opposé le FC Nantes à Reims. Si le coach a pris une telle décision, c’est parce que le joueur a refusé de rompre son jeûne.

Une mise à l’écart qui a suscité une vive polémique en France et en Algérie. Mais le coach Nantais assume son choix. En effet, il persiste et signe ; Le joueur qui jeûne le jour d’un match, ne joue pas. « Il n’y a aucune polémique. Je n’ai aucun problème avec les joueurs qui décident de jeûner (…) par contre la règle, c’est que les jours de match, il ne faut pas jeûner, et ceux qui jeûnent ne sont pas dans le groupe ». S’est-il expliqué à l’issue de ledit match.

Hadjam décidé de jeûner les jours des matchs ?

Après les explications d’Antoine Kombouaré, c’est au tour de Jaouen Hadjam de répondre. Mais le jeune latéral gauche de 20 ans a choisi une citation e d’un savant musulman pour répondre. Et ce, via une publication sur son compte officiel Instagram.

« Attendre la délivrance est une adoration, car le malheur ne dure pas ». A écrit le joueur, comme dira l’Imam Ibn Rajab.

Apparemment, Hadjam est décidé de jeûner les jours des matchs pour le reste du mois sacré. Du coup, il ne devrait pas être concerné par les prochains rendez-vous du FC Nantes.

En revanche, l’autre international algérien du FC Nantes, Andy Delort, aurait décidé de ne pas jeûner le jour du match. Et pour preuve, il a joué hier face à Reims.