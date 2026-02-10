France : du poulet halal contaminé rappelé massivement pour risque de salmonelle

Attention, un rappel massif est en cours pour des aiguillettes de poulet halal vendues, partout en France, notamment chez Carrefour, Intermarché et U, à cause d’un risque de salmonelle. Pensez à vérifier vos réfrigérateurs ! Consultez le site Rappel Conso pour plus de détails sur les lots impactés.

Il est porté à la connaissance des consommateurs que des aiguillettes de poulet halal distribuées en France font l’objet d’une procédure de rappel pour cause de contamination bactérienne (salmonelles). Ce signalement, émis par Rappel Conso le 6 février, concerne principalement les points de vente Carrefour, Intermarché et U. La plus grande vigilance est recommandée.

Le rappel est motivé par la présence de salmonelles, bactéries à l’origine de la salmonellose. Cette infection se manifeste par une fièvre, des maux de tête et des troubles digestifs soudains (vomissements, diarrhées). En règle générale, ces symptômes apparaissent 6 à 72 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé.

Du poulet halal contaminé rappelé en France

Les symptômes de la salmonellose peuvent être particulièrement graves chez les populations vulnérables, notamment les jeunes enfants, les seniors, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le rappel porte sur des barquettes d’aiguillettes de poulet halal vendues sans marque. Elles sont disponibles en plusieurs formats, allant de 500 grammes à 2,5 kilos. Si vous avez effectué vos achats entre le 27 janvier et le 6 février 2026 dans les magasins Carrefour, Intermarché, Colruyt ou Système U, vous pourriez être en possession de ces lots. Les références concernées sont les suivantes:

GTIN 15413458017575, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

GTIN 15413458060182, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

GTIN 15413458061400, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

GTIN 15413458061424, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

GTIN 15413458063077, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

GTIN 15413458063084, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

GTIN 15413458063510, Lot 26022001 avec une date limite de consommation jusqu’au 06/02/2026.

« Ne plus utiliser, ne plus consommer, détruire le produit »

Le site Rappel Conso préconise de cesser immédiatement toute consommation de ces produits et de procéder à leur destruction. Ne prenez aucun risque : jetez le produit ou ne l’utilisez plus. Si vous ressentez des troubles après ingestion, informez votre médecin de cette consommation spécifique. Toutefois, si aucun signe ne se manifeste dans la semaine suivant la consommation, toute inquiétude est inutile.

« Si le produit doit subir une cuisson avant consommation: la cuisson à cœur des produits à +65°C permet de détruire ces bactéries et de prévenir les conséquences d’une telle contamination« , rappelle le site, qui n’a pas précisé les modalités de compensation.

