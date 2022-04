France : du nouveau pour le renouvèlement des passeports algériens

A l’approche de l’été, plusieurs sont ceux qui souhaitent regagner le territoire algérien. cependant, au delà de la non disponibilité et de la cherté des billets, un autre souci freine les projets de voyage des ressortissants Algériens.

La problématique des longs délais de prise de rendez-vous au niveau des consulats algériens établis en France a connu un nouveau tournant, le mardi 26 avril 2022. En effet, des instructions ont été transmises par le ministère algérien des Affaires étrangères aux divers responsables des postes diplomatiques et consulaires en vue de faciliter le dépôt des demandes relatives aux passeports biométriques.

Il n’est cependant pas certain qu’il s’agisse dans ce cas d’une solution dénuée de conséquences négatives. De fait, le ministère de Ramtane Lamamra a chargé les chefs des postes diplomatiques et consulaires situés en France en leur demandant de ne plus exiger de rendez-vous préalables pour accueillir les Algériens souhaitant faire renouveler leur passeport. En effet, tel est le message que le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi a publié sur Facebook, le mardi 26 avril 2022.

« Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a adressé aujourd’hui une instruction à tous les chefs de postes diplomatiques et consulaires pour recevoir nos concitoyens désirant renouveler leur passeport sans rendez-vous préalable » a fait connaître le député, en effet, celui-ci n’a pas hésité à interroger les autorités à ce sujet à plusieurs occasions.

« Nous apprécions fortement cette décision sage qui a suivi notre correspondance à monsieur le ministre, en attendant l’optimisation des processus de prise de rendez-vous et nous espérons d’autres mesures louables en faveur de notre peuple à l’étranger », a-t-il ajouté. Pour Yagoubi cette mesure reste une décision sage.

Force est de constater que cette problématique a fortement préoccupé la diaspora algérienne installée en France. Car il est extrêmement difficile de décrocher un rendez-vous en vue de déposer le dossier pour le renouvellement du passeport. De plus, quand les intéressés réussissent à l’obtenir, ils sont obligés d’attendre pendant des mois avant de pouvoir déposer le dossier, et encore attendre pour le récupérer. Une situation qui est susceptible d’empêcher plusieurs milliers d’Algériens de regagner l’Algérie durant l’été.

Ouverture de cinq nouveaux bureaux consulaires en France

Voilà de quoi créer la panique auprès des ressortissants algériens qui se trouvent en France et ne mettent plus les pieds en Algérie depuis l’été 2019. Pour ces derniers, il faut coûte que coûte revenir en Algérie au cours de cette année. Cette question a par ailleurs suscité la mobilisation de la part des députés de l’émigration, entraînant une décision de la part du Consulat général d’Algérie de Paris ayant ouvert des bureaux consulaires dans cinq départements dans le centre de la France. Et ce afin de faciliter les déplacements des Algériens souhaitant renouveler leurs passeports, mais aussi pour obtenir d’autres services.

Il convient de noter que cette situation est tout de même exceptionnelle et a fortement mis à l’épreuve les consulats algériens en France au cours des derniers mois. D’ailleurs, sont concernés les détenteurs de passeports biométriques émis entre 2015 et 2016 et particulièrement les mineurs algériens dont la durée de validité du passeport est inférieure ou égale à 5 ans.