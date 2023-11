France : d’origine algérienne, Tahar Belhamidi coiffe les stars et épate les Marseillais

Maitre Gims, Jul, Franck Ribéry, Riad Mehrez sont autant de stars qui ont décidé de faire une pause à Marseille et de se refaire une beauté chez Tahar Belhamidi, un coiffeur d’origine algérienne, résidant à Marseille, qui grâce à sa simplicité et son humilité a su se distinguer et faire sensation dans la région.

Dans son salon, baptisé Tahair Coiffure », à la fois modeste et chaleureux, Tahar accueille sa clientèle. Il s’occupe des célébrités du football et de la musique et coiffe aussi monsieur tout le monde, toujours avec le même soin.

À Marseille, Tahar Belhamidi s’occupe des stars et coiffe monsieur tout le monde

Le métier de coiffure pour Tahar Belhamidi c’est d’abord une histoire de famille et un héritage de père en fils depuis 1956. Dans une vidéo attribuée à Brut, il explique son père l’a initié à ce métier depuis son enfance, notamment dans un salon en Algérie.

Cependant, ce n’est qu’à partir des années 200 que le coiffeur d’origine algérienne a officiellement entamé sa carrière à Marseille, notamment grâce à la proposition d’un ami à lui qui lui suggère de gérer son propre salon. Par ailleurs, son histoire avec les stars a commencé grâce à la visite de Franck Ribéry. Et c’est Moussa, une connaissance à lui, qui travaillait à l’Olympique de Marseille, qui a eu la mission de ramener ce grand footballeur à ce modeste salon.

Dans la vidéo, Tahar Explique qu’à partir de cette visite, plusieurs autres noms du football et d’autres célébrités lui ont rendu visite pour se couper les cheveux. Dans cette marge liste, il cite Riad Mahrez, Jul, Haaland, Maitre Gims et pleins d’autres…

En plus de cette clientèle célèbre et VIP, Tahar Belhamidi consacre du temps pour les habitants de sa région et coupe les plus belles coiffures pour les enfants qui demandent ses services en particulier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brut (@brutofficiel)

| À LIRE AUSSI :

>> Personnalités les plus influentes – France: les natifs d’Algérie en 1ʳᵉ place (Who’s Who)

>> Londres : le père d’un étudiant d’In Salah habillé en tenue traditionnelle fait le buzz