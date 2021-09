France : disparition mystérieuse d’une Algérienne à Paris

Une jeune femme d’origine Algérienne installée à Paris, a disparu et ne donne plus de nouvelles il y a environ deux semaines de cela.

En effet, la disparition soudaine et mystérieuse de la dénommée Karima Guisef fait l’objet d’une grande inquiétude au sein de sa famille et ses proches, qui ont précisé que la jeune femme n’a pas pour habitude de disparaitre ainsi, et sans les informer.

Dans ce contexte, ces derniers n’ont pas hésité à lancer des avis de recherche sur les plateformes des réseaux sociaux qui ont été largement partagés, tout en signalant, également, sa disparition aux autorités compétentes françaises, dans l’espoir de la retrouvée saine et sauve.

Plus de nouvelles depuis le 16 août dernier

Toujours introuvable depuis le lundi 16 août dernier, la famille et l’entourage de la jeune portée disparue ont indiqué que cette dernière a effectué deux appels téléphoniques seulement avant sa disparition totale. Le premier coup de téléphone a été effectué aux environs de minuit trente dans la nuit du 15 au 16 août dernier, tandis que le second a été effectué dans la matinée du même jour, avant qu’elle ne soit injoignable et ne fournit aucune présence, soit physique ou en ligne.

« Elle n’est plus allée à son travail depuis ce jour, et son employeur inquiet à également signaler son absence », indique sa cousine, en ajoutant : « Nous somme très inquiets malgré que nous avons déclaré sa disparition au Commissariat ».

La famille de la jeune femme de 35 ans appelle à l’aide sur les réseaux sociaux, espérant de recueillir plus d’informations, et demande à toute personne l’ayant aperçue de les contacter ou d’appeler la police pour aider à retrouver Karima.