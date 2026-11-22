Quelques semaines après la mort tragique de ce ressortissant espagnol,Dalian Pena, tué et démembré par son propriétaire fin février à Saint-Denis, les enquêteurs s’intéressent à un autre dossier troublant : la disparition inquiétante de Seddik Z., d’origine algérienne, cet ancien locataire du même suspect n’a plus donné le moindre signe de vie depuis 2024.

Il a disparu du jour au lendemain, sans laisser la moindre trace, en avril 2024. À Saint-Denis, dans la rue paisible où se dresse la grande maison blanche qu’il partageait en colocation, personne n’a oublié Seddik Z. Les riverains gardent en mémoire l’image d’un trentenaire affable : « Un mec vachement gentil, toujours le sourire », confie un voisin au Parisien, qui se souvient de ses allers-retours en camionnette remplie d’électroménager. Puis, plus rien. Depuis plus de deux ans, l’homme semble avoir disparu de la circulation.

Sur le moment, cette absence n’alarme personne dans le quartier. Les allées et venues étant fréquentes dans cette colocation, le départ soudain du jeune homme passe presque inaperçu. Mais depuis quelques mois, la disparition de ce ressortissant algérien résonne d’un tout autre écho. Elle est désormais scrutée à la lumière d’un fait divers particulièrement macabre : l’assassinat de Dalian, un Espagnol de 33 ans, tué et démembré dans son logement de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) fin février. Un crime reconnu par son propriétaire, Xavier R., arrêté en flagrant délit alors qu’il tentait de faire disparaître la dépouille, et placé depuis en détention provisoire.

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Volatilisé sans ses affaires ni son téléphone ?

Quelques semaines après ce crime, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour disparition inquiétante concernant Seddik Z. Bien que traitée dans le cadre d’une procédure distincte, l’affaire a été confiée aux policiers du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis (SDPJ 93), déjà chargés des investigations sur le meurtre de Dalian Pena. En cause : un troublant point commun. Comme la victime espagnole, Seddik Z. louait un logement à Xavier R., avec qui il entretenait des relations tendues au moment de se volatiliser, notamment autour de questions de loyer.

C’est en lisant dans la presse le récit de l’arrestation de Xavier R., propriétaire de plusieurs maisons mises en location dans le secteur, qu’un ami de Seddik Z. a décidé de signaler sa disparition à la police. Il raconte que le 12 avril 2024, deux ans plus tôt, le ressortissant algérien s’est volatilisé sans raison apparente, laissant toutes ses affaires et son téléphone portable dans son logement. La police judiciaire s’interroge désormais sur l’existence potentielle d’autres victimes de Xavier R. — et la piste Seddik Z. apparaît comme une évidence.

Fin août, les policiers se rendent donc sur place. Ils arpentent la petite rue pavillonnaire où résidait Seddik — à quelques pas seulement du logement de Dalian — pour recueillir les témoignages du voisinage. Parallèlement, la police scientifique passe la maison au peigne fin dans l’espoir de déceler des traces de sang ou le moindre indice. Sans succès. Pour l’heure, aucun élément matériel ne permet d’affirmer que la disparition du trentenaire est liée à une intervention extérieure.

L’hypothèse de plusieurs meurtres

Le 2 mars, le corps démembré de Dalian Pena a été découvert dans son studio de Saint-Denis. Mis en examen, son propriétaire Xavier R. a avoué l’avoir tué à coups de marteau lors d’une dispute pour des loyers impayés. Une thèse rejetée par les sœurs de la victime, qui dénoncent un meurtre prémédité — porté par surprise à l’arrière du crâne — et suspectent le propriétaire d’avoir déjà tué, ce dernier ayant refusé de répondre aux policiers sur ce point.

Bien que les enquêteurs explorent la piste de potentiels autres crimes, la prudence demeure de mise. Une première alerte s’est d’ailleurs récemment révélée être une fausse piste. Au moment de l’arrestation de Xavier R., les policiers avaient mis la main sur la carte d’identité d’un autre ancien locataire, alors introuvable, ce qui avait aussitôt éveillé leurs soupçons. Vérifications faites, l’homme était simplement devenu sans domicile fixe après avoir quitté son appartement en y oubliant ses papiers. Retrouvé depuis, il a pu être entendu par les enquêteurs.

Certains éléments du dossier continuent toutefois d’intriguer les proches de l’affaire, à commencer par la dextérité avec laquelle Xavier R. a démembré le corps de Dalian tout en limitant les traces de sang. Sa personnalité interroge également : dépeint par plusieurs anciens locataires comme un propriétaire « intrusif », il conservait un double des clés et n’hésitait pas à s’introduire chez eux sans autorisation, y compris chez Dalian durant son absence en Espagne malgré son refus explicite.

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