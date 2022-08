France: des Algériens victimes de discrimination sur des plages privées

Sur les réseaux sociaux font partie de la vie quotidienne des internautes. Tout le monde en fait un moyen pour partager une expérience unique, un avis sur un voyage ou simplement pour demander des renseignements. Ces derniers temps, les plaintes se multiplient. Notamment de la part de la diaspora algérienne qui se voit refusé l’accès à quelques plages et clubs français.

Face à ce nombre important de plaintes venant de la part de cette dernières mais aussi de d’autres ressortissants étrangers qui ont choisi la France pour passer leurs vacances d’été. L’association SOS Racisme a lancé une expérience pour découvrir le vrai du faux et dénoncer ces endroits.

En effet, par le biais des cameras cachées et en faisant appel à trois couples (un blanc, un de personnes noires et un autre de Maghrébins). L’association SOS racisme a fait savoir que le racisme ne prend jamais de vacances dans les plages privées de France. Notamment celles de la Côte d’Azur.

Dans cette expérience les trois couples se présentent à tous de rôle à l’accueil de deux plages privées pour demander à louer des plages. Le constant ? les places sont indisponibles pour les deux couples maghrébins et noirs. Mais le choix est varié quand il s’agit du couple blanc.

L’association a validé le constat grâce à un appel téléphonique pour faire des réservations. En effet, quand on présente un nom de famille à consonance africaine ou maghrébines les places sont au complet.

Sur les groupes, sur les réseaux sociaux, dédiés à la diaspora algérienne, les témoignages sont nombreux. A défaut de couleur ou de langues certaines membres se voient privée du plaisir de passer quelques moments en famille sur ne plage privée. Mais aussi de plusieurs autres privilèges de la vie quotidienne.

Mohamed, candidat algérien de la 10eme saison du meilleur pâtissier, a témoigné, sur sa story Instagram d’être l’une des victimes d’une telle discrimination. Plus particulièrement au niveau de l’une des plages de Canne. Cet Algérien a même partagé le témoignage de l’une de ses connaissances ayant vécu la même situation.

En effet, cette deuxième personne a fait savoir que la plage « La Voile Bleue » lui a refusé l’accès malgré une préalable réservation avec empreinte bancaire sur le site de l’établissement. Arrivé sur les lieux, cette personne a été surprise par les agents de sécurité qui lui balancent au nez un « C’est pas possible … ici c’est familial ».

Plus facile d’obtenir un transat sur les plages privées de la Côte d’Azur quand on est blanc, que quand on est une personne racisée. C’est ce qu’ont prouvé des militants de SOS racisme, lors d’un testing le 30 juillet à Juan-les-Pins.

Nous les avons suivis en caméra cachée. pic.twitter.com/AyWWZo3NQF

— Loopsider (@Loopsidernews) August 9, 2022