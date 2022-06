France : deux squatteurs algériens condamnés à de la prison ferme

Trois squatteurs ont été jugés en comparution immédiate pour avoir agressé le propriétaire d’un appartement de Vienne en Isère, au sud de Lyon, (France). Deux d’entre ces squatteurs sont algériens et le troisième est marocain.

Le propriétaire de cet appartement a été victime de violence, de dégradation et de violation de domicile ce lundi 6 juin 2022. Il a tout de suite appelé les forces de l’ordre pour intervenir. Ces derniers sont arrivés sur les lieux juste après l’appel de la victime et ont interpellé les trois squatteurs qui ont agressé violemment cet homme dans son propre appartement. Selon les informations du journal français le Figaro, les policiers ont affirmé que le logement a été saccagé et qu’une quantité de de stupéfiants a été retrouvée.

Les deux Algériens condamnés à de la prison ferme

Les deux squatteurs algériens ainsi que le marocain on été condamnés à 10 mois de prison ferme avec l’obligation de quitter le territoire français, en étant renvoyés vers leurs pays d’origine, c’est ce qui a été notifié lors de l’audition.

Les trois agresseurs sont liés à un autre incident qui s’est déroulé la nuit de samedi dernier, toujours à Vienne. En effet, ils ont refusé d’obéir aux policiers qui ont fini par les arrêter puis les relâcher finalement.