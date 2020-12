France : Deux sans-papiers algériens régularisés pour « Héroïsme »

Deux Algériens sans-papiers se sont vus régularisés suite à des « actes héroïques » qu’ils ont réalisé durant leur séjour illégal en France. Les titres de séjours sont délivrés à ces deux « héros », en guise de remerciement de la part des autorités Françaises.

C’est le journal Français Le Parisien, qui rapporte dans un article paru hier, que deux sans-papiers algériens ont obtenu leurs titre de séjours, après que l’un ait sauvé deux enfants d’un incendie, tandis que l’autre avait empêché une tentative de viol aggravé sur une jeune fille de 22 ans.

Il a sauvé deux enfants d’un incendie

Le premier Algérien, est celui qui a fait des grandes aptitudes d’escalade le 17 aout dernier, à Mée-sur-Seine, près de Melun, afin de sauver deux petits enfants âges de 5 et 12 ans, d’un incendie qui les aurait dévoré si ce n’était cette courageuse intervention.

Le sans papier, avait en effet escaladé une gouttière, pour entrer dans la maison ou les deux petits garçons qui étaient seuls, s’étaient retrouvé coincés dans un incendie causé par une friteuse en feu, le ressortissant algérien avait ensuite procéder à l’évacuation des deux enfants.

Cet acte lui a valu une promesse de régularisation de la part du préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert qui a déclaré que » Son titre de séjour était en attente de retrait en préfecture depuis le 15 octobre. N’ayant pas laissé de numéro de téléphone, Monsieur Assaoui avait été prévenu par courrier ».

Le ressortissant algérien a pu récupérer son précieux document le 22 décembre passé, et tente maintenant de trouver un boulot dans la mécanique, mais aussi de trouver un logement, car il dort dans la voiture d’un proche au boulevard Chateaubriand.

Quant à la mère des deux enfants, elle avait déclaré qu’elle est « fière de mon héros, comme je l’appelle ! Mes enfants aussi l’appellent Notre héros. Je le considère comme ma famille. Je suis contente qu’il ait obtenu un titre de séjour. Il le mérite pleinement ».

Il a sauvé une jeune fille d’un viol

Le deuxième acte héroïque a été réalisé par un autre sans-papier algérien le 6 juin dernier, à la Montagne de Chelles, ou il avait pu sauver une jeune étudiante française d’un viol et « d’une mort certaine », un acte qui lui a valu sa régularisation mais aussi celle de toute sa famille, composée de sa femme et de ses quatre enfants.

Selon la même source, le courage du ressortissant algérien a été relayé par plusieurs médias français et internationaux, ce qui s’est conclu par l’obtention de son titre de séjours quelques jours plus tard. » Je me suis fait envoyer mes diplômes de dressage et de maître-chien d’Algérie. Je cherche un travail comme agent de sécurité ou comme couturier, qui était ma profession en là-bas », a-t-il déclaré.