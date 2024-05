France : deux mosquées ciblées par des tags islamophobes

L’islamophobie se poursuit en France et de nouveaux actes racistes ont été enregistrés au niveau des mosquées de Pessac et de la Croix rousse, ces derniers jours. Une plainte a été déposée, mardi 28 mai, par le président de la mosquée de Pessac.

C’est la septième fois où ce lieu de culte soit visé par des actes islamophobes, depuis 2015. En effet, des tags racistes ont été retrouvés sur les murs de la mosquée à Gironde, en France, suscitant l’inquiétude auprès de la communauté musulmane.

La mosquée de Pessac visées par des tags racistes plusieurs fois en quelques jours

Par ailleurs, la signature présente dans ces tags serait celle du crépuscule de l’extrême droite Action Directe identitaire. Suite à cette pratique, une plainte a été déposée, mardi 28 mai 2024, par les gérants de ce lieu de culte musulman.

La grande mosquée de Paris a pris la parole suite à ces dégradations. En effet, sur X, elle indique “Nous exprimons notre pleine solidarité aux concitoyens musulmans” touchés par ces “tags racistes infâmes”. “L’intolérance ne doit pas gangréner notre société“.

“On a vraiment peur qu’un jour ces menaces aboutissent à un passage à l’acte“, alerte, de son côté, le président de la mosquée.

Les mosquées de #Pessac et de #LaCroixRousse à nouveau dégradées par des tags racistes infâmes. Nous exprimons notre pleine solidarité aux concitoyens musulmans touchés pas ces actes. L’intolérance ne doit pas gangréner notre société. pic.twitter.com/71goas0XSV — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) May 28, 2024

La mosquée de Lyon, une autre cible de l’islamophobie en France

Une autre mosquée a été ciblée par des tags islamophobes. Il en est question de la mosquée de la Croix rousse à Lyon, visée par des tags islamophobes injuriant le prophète. C’est la troisième fois que le lieu de culte est ciblé avec des tags en moins d’un an, avant de précédents faits intervenus en novembre 2023, mais aussi en avril 2024.

Par ailleurs, le conseil français de culte musulman a condamné avec fermeté “cet acte abject et exprime son soutien total et sa pleine solidarité aux fidèles et responsables de la mosquée“.

