France : des sans papiers Algériens à la conquête de leurs droits

Une pétition a été lancée, avant-hier, par l’association « Ensemble pour notre régularisation et intégration ». Cette association compte parmi ses militants des centaines d’Algériens sans-papiers, qui ont participé au lancement de cette pétition qui vise à régulariser tous les sans-papiers en France.

Cette pétition qui a été lancée par l’association « Ensemble pour notre régularisation et intégration », souligne que les autorités Françaises doivent s’investir un peu plus dans la question des sans-papiers. D’après cette association, dont font partie des centaines d’Algériens, des décisions claires et courageuses doivent être prises, en ce qui concerne la régularisation de tous les sans-papiers, comme cela est rapporté par nos confrères du quotidien Liberté.

À la conquête des droits fondamentaux

L’association « Ensemble pour notre régularisation et intégration », avait entamé sa pétition par souligner le fait que « l’absence de titre de séjour a des conséquences très lourdes ». En effet, et toujours d’après cette association, « le sans papiers est privé d’accès aux droits les plus fondamentaux ».

Dans cette pétition, la situation des sans-papiers qui se trouvent en France, dont des centaines d’Algériens, est exposée. « Le droit au logement, le droit au travail et parfois même le droit aux soins », ne sont pas garantis par les autorités Françaises.

La pétition souligne également la détresse des sans-papiers suite à l’état d’urgence sanitaire imposé en France et la conséquence de ce dernier sur « les étrangers en situation irrégulière qui font face à une aggravation de leurs conditions d’existence ».

Les inégalités sociales, économiques et sanitaires au sein de la société ont été accentuées par la crise sanitaire d’après les membres de cette association, ce qui les a poussé à saisir les gouvernements et les juridictions qu’ils accusent d’être « totalement désintéressés de leur sort ».

Les sans papiers qui se trouve en France, d’après cette pétition « sont maintenus dans un système de non droit, d’exclusion sociale et de vulnérabilité psychologique inacceptables ». « Pourtant ces personnes travaillent, cotisent, participent à l’économie du pays, et parfois même payent des impôts ! », ajoute le texte de la pétition.

Le collectif « Ensemble pour notre régularisation et intégration », rassemble plusieurs associations. Ce collectif a lancé hier un appel pour l’organisation d’un grand rassemblement devant le ministère du Travail.