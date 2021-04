France : des sanctions contre les militaires signataires du « putsch »

Le chef d’état-major des armées de France, le général François Lecointre, a annoncé, hier mercredi, que les généraux signataires d’une tribune appelant à « soutenir les politiques » qui œuvreront contre un « délitement » du pays, vont subir « des sanctions disciplinaires militaires », et cela, en prenant en considération leurs grades.

En effet, les dix-huit militaires qui ont signé la tribune publiée dans le journal Français Valeurs Actuelles, vont subir, après une vague d’indignation qui a traversé la France, des véritables « sanctions disciplinaires militaires », comme cela a été annoncé hier soir, le mercredi 28 avril 2021, par le général François Lecointre.

C’est dans un article du journal Le Parisien, que le général François Lecointre, a clairement précisé que plus le grade du signataire est élevé, plus la sanction sera forte. « Je considère que plus les responsabilités sont élevées, plus l’obligation de neutralité et d’exemplarité est forte », a déclaré le chef d’état-major des armées de France.

D’autres généraux risquent « la radiation, donc la mise à la retraite d’office », a confié François Lecointre. Il s’agit généraux signataires en « deuxième section », qui sont sur le point d’être mis en retraites, mais qui peuvent être rappelés. En tout cas, c’est devant le conseil supérieur militaire que les 18 généraux français devront passer. Lecointre n’a pas manqué de préciser qu’après ce conseil, c’est « le président de la République qui signe un décret de radiation ».

Un lien avec les généraux Français d’Alger de 1961 ?

Les actions de ces 18 généraux ont été jugées « inacceptables » et « irresponsables » par le ministre des Armées, Florence Parly, selon Lecointre. Ce dernier a aussi indiqué, que pour sa part, il souhaitait que « leur mise à la retraite d’office soit décidée ».

Interrogé sur un probable lien entre ces généraux signataires de la tribune avec les généraux de la guerre d’Algérie responsables du putsch du 21 avril 1961, le général Lecointre a répondu que « le fantasme du putsch me paraît hors de propos » et qu’il « n’y a pas la moindre tentation de ce genre ».

Pour rappel, la tribune signée par les 18 généraux français qui risquent de lourdes sanctions, a été publiée sur le journal Valeurs Actuelles, le 21 avril dernier. Cette tribune appelait le président Français Emmanuel Macron à agir contre des « dangers mortels » guettant la France. Les signataires évoquent notamment « guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques ».