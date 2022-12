France : des plats algériens pour adopter la culture du vivre-ensemble

Ces derniers temps, la cuisine algérienne a réussi à enlever toutes les frontières pour se déployer. Entre les food-trucks algériens aux USA et les bars à couscous à Paris. La cuisine algérienne a réussi à dépasser les frontières pour se distinguer dans des classements mondiaux.

En effet, comme nous l’avons déjà vu dans les rubriques d’Algérie 360, la Chakhchoukha, la Rechta et même le Makrout Elouz ont été classés, par le spécialiste TasteAtlas. Et ce, parmi les meilleurs plats et gâteaux traditionnels au niveau international.

Par ailleurs, en ce qui concerne les restaurants aux saveurs algériennes. Ceux-ci sont de plus en plus présents à l’étranger, notamment en France. En effet, de nombreux chefs cuisiniers d’origines algériennes se sont lancés dans le défi de faire déguster le monde les délicieuses spécialités culinaires algériennes.

France : la cuisine algérienne pour adopter la culture du vivre-ensemble à Perpignan

Chez Sérine et Hakim, Mama Nissa, ou encore Gida … si les noms sont différents, le but est unique, proposer les meilleurs plats pour faire honneur à l’art culinaire algérien. À l’exemple de ces restaurants, l’établissement « Histoire partagée », implanté à Perpignan qui est généré par deux Algériens originaires de Mostaganem.

En effet, par le biais de leur restaurant qui propose de la cuisine typiquement algérienne, Louna et Abdelkrim veulent que leur établissement soit un trait d’union entre l’Algérie et la France. Sur leur menu, il propose l’emblématique couscous algérien. Selon ces derniers, qui se sont confiés à actu.fr, les Français ont ramené ce plat avec eux, dans leurs valises, quand ils ont quitté l’Algérie. Ces deux Algériens souhaitent, ainsi, de continuer à partager son histoire.

L’un des objectifs de l’établissement « Histoire partagée » est de favoriser la culture du vivre-ensemble. En effet, Louna et Abdelkrim souhaitent réunir les Français, les Algériens, les pieds-noirs. Mais aussi les enfants des Harkis autour d’un seul plat, fait pour être partagé.

Pour concrétiser cette vision de la culture du vivre-ensemble, « Histoire partagée » propose sur son menu le couscous algérien sous différentes versions. Notamment, le couscous »Amitiés méditerranéennes » à base d’agneau et de merguez, le « Mimora, qui est un clin d’œil au nord ouest algérien. Ou encore la version végétarienne.