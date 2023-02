France : des mineurs algériens agressent un homme handicapé à Paris

Dimanche soir, un homme présentant un handicap auditif a été agressé par une dizaine de personnes, au niveau porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. Deux arrestations ont eu lieu par les services de police, notamment dans le cadre de la même affaire.

L’agression a eu lieu vers 23 h, lorsque les forces de l’ordre ont reçu une alerte signalant une rixe, dans la même région. La victime, un homme âgé d’une trentaine d’année, qui soufre d’un handicap auditif. Ce dernier a été agressé par de nombreuses personnes.

Agression d’un Homme handicapé à Paris : deux mineurs algériens en garde à vue

Suite à l’enquête lancée et après le visionnage des images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont constaté qu’une dizaine d’individus ont participé à l’agression de l’homme en question. Quelque temps plus tard, les éléments de la police ont réussi à identifier et donc à arrêter deux de ces agresseurs.

Selon CNEWS, qui cite une source policière, ces deux personnes arrêtées seraient de nationalité algérienne. Âgés de 16 ans, ces deux Algériens se retrouvent situation irrégulière en France. Par ailleurs, en ce qui concerne la victime, celle-ci a reçu de multiples coups de poing. Et ce, avant de se faire voler le téléphone portable.

Soufrant de nombreuses plaies au niveau du visage et du corps, le trentenaire a été transporté vers l’hôpital de Bichat. Ce dernier a fini par déposer plainte contre ses agresseurs. Alors que les deux Algériens ont été placés en garde à vue, l’enquête se poursuit pour trouver les traces des autres agresseurs.

Pour rappel, cette agression n’est pas la seule commise par des ressortissants algériens en situation irrégulière. Durant la précédente saison estivale, la France a connu une hausse du nombre des faits de délinquance. Dont plusieurs ont été commis par des ressortissants de nationalité algérienne.

| À Lire AUSSI :

>> Mort de Sihem en France : ce que l’on sait du meurtrier algérien

>> Allemagne : une femme tue son sosie algérien pour simuler sa mort

>> Mort d’un ouvrier algérien sur un chantier : 7 hommes jugés en France