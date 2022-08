France : des médecins algériens volent au secours d’un hôpital

La pénurie de main-d’œuvre touche de plus en plus les pays dans le monde. En effet, en plus de la Finlande et du Canada qui peinent à recruter dans plusieurs domaines, la France rejoint également ce cercle. Cette dernière fait appel, aujourd’hui, aux compétences étrangères pour faire fonctionner ses établissements.

La pénurie se ressent beaucoup plus au mois d’août. Privilégiés pour les départs en vacances, plusieurs structures rencontrent des difficultés à assurer l’intégralité de leurs services. C’est notamment le cas de quelques établissements hospitaliers, à l’exemple de l’hôpital de la Timone à Marseille.

L’hôpital Timone de Marseille fait face à une pénurie de personnel

Face à la demande sur les soins qui ne cesse d’augmenter pendant cette saison estivale, les services d’urgence pour adultes de l’hôpital de la Timone se voient dans l’obligation d’assurer ces soins pour 250 personnes chaque jour, et ce, avec deux fois moins de personnel.

En effet, la situation commence à s’aggraver encore plus avec ce début du mois d’août. Dans la mesure où, la majorité des soignants partent en vacances pendant cette période. Il convient de le préciser, cet établissement hospitalier a pour habitude d’assurer le service des urgences adultes avec neuf médecins. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, car ce sont uniquement deux médecins généralistes et un orthopédiste qui se chargent de tous les traumatismes du service.

Hôpital de la Timone à Marseille : des médecins algériens viennent à la rescousse

Pour empêcher la situation de s’aggraver encore plus, l’Hôpital de la Timone qui se trouve à Marseille a fait appel à quelques compétences étrangers. En effet, quatre médecins algériens mais aussi tunisiens ont décidé de prêter main forte à cet hôpital en crise.

Spécialistes en chirurgie orthopédiques, ces médecins ont été recrutés pour étoffer les services d’urgence de l’hôpital de la Timone. Il faut savoir que 30% des soins des services d’urgences de cette structure sont accordés pour des patients souffrants de traumatismes crâniens ou de membres cassés.

Avec l’arrivée de ces médecins maghrébins, l’hôpital de la Timone de Marseille se voit accorder un renfort non négligeable. Surtout avec la fermeture de l’unité d’hospitalisation, pour les mêmes raisons, notamment le manque de praticiens.