France : des employés d’Air Algérie arrêtés pour trafic de médicaments

Air Algérie est l’unique compagnie aérienne algérienne, et les scandales se succèdent nuisant ainsi à la réputation de l’enseigne nationale. La sécurité aux frontières est très rigide mais certains osent toujours défier le protocole et commettre des délits comme la contrebande ou le trafic.

D’après le journal “Le Parisien” ce serait des employés d’Air Algérie qui sont concernés, et qui ont été placés en garde à vue. Ce trafic a été jugé très grave et a alarmé les autorités compte tenu des substances concernées : des médicaments et des psychotropes. Les responsables tentaient d’acheminer illégalement vers l’Algérie une quantité d’environ deux tonnes ce qui a semé le doute quant aux explications qu’ils ont donné, prétextant rendre services a des personnes atteintes de maladies dans le besoin.

Il y a environ un an, les enquêteurs de la gendarmerie avaient reçu des signalement suscitant leur intérêt suite à quoi le parquet de Bobigny avait ouvert une enquête, qui a inciter les enquêteurs a se pencher sur l’activité des bagagistes et de l’agent chargé de la sécurité.

Le mode opératoire des suspects a vite été percé a jour, car très basique : ils se fournissaient les médicaments dans divers pharmacies de la régions parisienne grâce a des ordonnances prescrites en Algérie. Les autorités ont aussi remarqué un mouvement très fréquent de médicaments à l’aéroport, souvent cachés dans des valides et des cartons dans les soutes de l’avion.

Cinq suspects sont concernés dans cette affaire

Le mardi 5 avril 2022, une perquisition a été faite dans les locaux de la compagnie aérienne algérienne, au niveau de l’aéroport de Roissy ainsi que dans certaines pharmacies a Paris durant laquelle les autorités compétentes ont saisi des sommes d’argent trés importante, avoisinant les dizaines de milliers d’euros mais aussi de nombreux médicaments.

La gendarmerie des transports aériens ( SRGTA ) et l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) ont continué l’enquête, permettant ainsi de mettre en garde a vue les cinq suspects.

En effet, cinq personnes sont directement concernées par cette affaire dont trois employés d’Air Algérie en plus d’un employé de l’aéroport de Roissy et d’un pharmacien. Aucun d’entre eux n’est retenu par les autorités et tous les individus ont été libérés le temps d’avoir plus d’informations quant a cette enquête.