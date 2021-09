France : des clandestins algériens violentent une jeune femme

Une jeune femme de 20 ans a été violemment agressée dans le centre-ville de Toulouse par trois agresseurs d’origine algérienne qui après l’avoir brutalisé aurait tenté de l’agresser sexuellement.

En effet, d’après plusieurs médias français, les trois jeunes hommes à l’origine de cette agression, qui sont actuellement placés en garde à vue, se présentent comme étant des mineurs isolés. Dans les détails, l’expression « mineur isolé » est utilisé pour désigner des jeunes étrangers présents qui sont arrivés en France clandestinement, en situation irrégulière et sans famille. Ayant le statut de mineurs, ils ne sont pas expulsables de France.

Une tentative de vol qui tourne au vinaigre

Cette agression a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 septembre dernier. La jeune femme âgée de 20 ans se déplaçait seule dans la rue Peyroulières au centre-ville de Toulouse, quand les trois individus décident de lui bloquer le chemin et essaient de lui voler son sac.

Cependant, la victime qui ne se laisse pas faire et est réticente à leur céder sa besace est violemment jetée au sol et rouée de coups par les trois assaillants. Après avoir été battue, l’un des attaquants tente par la force d’abuser la jeune femme et échoue. Leur butin en main, les criminels prennent la fuite avec ses affaires.

Très rapidement, la BAC (brigade anti-criminalité) intervient et appréhende les auteurs l’agression à 3 h 45 du matin, à peine quelques heures après les faits. Le téléphone et la carte bancaire de la victime sont retrouvés en leur possession. Ils ont été placés en garde à vue.

Quant à la victime, traumatisé par l’agression et légèrement blessée, elle a été conduite au CHU local.